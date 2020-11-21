السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 02:57 م

لمرضى السكري.. أطعمة للحد من تشنجات القدم

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الوكيل الإخباري _ يعد السكري من اكثر الامراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي ينتج عنها اعراض مزعجة تشنجات القدم وباطن الساق .

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وقد اشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا الى سبب معاناة مرضى السكري من التشنجات في القدم وباطن الساق، حيث انه قال : "عند الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم تقوم الكُلى بفلترة السكر وتصريفه من الجسم عبر البول".


حيث يتم في هذه الأثناء تصريف بعض المعادن من الجسم، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم؛ ما يؤدي إلى حدوث التشنجات.


ولمواجهة هذه التشنجات يجب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطس، وشرب المياه المعدنية، التي تحتوي على أكثر من 50 ملليجراما من المغنيسيوم لكل لتر.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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