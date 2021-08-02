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الإثنين، 02-08-2021 08:25 م

نصائح وتحذيرات مهمة عند استعمال المايكروويف

ماك


الوكيل الإخباري - يعد الميكروويف من أكثر الأدوات الكهربائية التي يعتمد عليها الكثيرون لتسخين أو تحضير الطعام، لكن ينبغي الانتباه إلى بعض الأشياء عند الاستعمال.

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وأوضح مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أن الميكروويف يعد من الأجهزة المنزلية المفيدة للغاية في المطبخ، وخاصة عند الرغبة في تسخين كوب من الحليب أو بقايا الطعام من اليوم السابق أو طهي بعض الأصناف بسرعة، إلا أن هناك بعض الأطعمة ليست مناسبة للتسخين أو الطهي في الميكروويف مثل لحوم الدواجن النيئة، نظرا لأن أجهزة الميكروويف تعمل على توزيع درجة الحرارة بشكل غير متساوٍ في الأطعمة.

وحذرت أندريا دانيتشيك، الخبيرة بمركز حماية المستهلك الألماني، من أن عدم تسخين الأطعمة بشكل كافٍ في بعض المواضع قد يشكل خطورة على الصحة والنظافة، نظراً لأنه يجب أن تصل درجة الحرارة بداخل الأطعمة إلى 70 درجة مئوية على الأقل لعدة دقائق، حتى يتم قتل الجراثيم والتخلص من مسببات الأمراض، ويسري ذلك بصفة خاصة عند تسخين المعكرونة أو الأرز أو البطاطس.


وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن الاستعمال غير الصحيح للميكروويف قد يؤدي أيضا إلى حدوث تلفيات بسبب الحريق أو انفجار الأشياء بداخله، فعند الرغبة في تسخين الزيت أو الدهون بداخل الميكروويف قد يحدث حريق خطير بسبب الدهون، علاوة على أن الأوعية المغلقة ليست مناسبة للتسخين في الميكروويف، نظرا لأن الضغط المتزايد بداخلها قد يؤدي إلى انفجارها بداخل الجهاز.

 

البيان


 




 

 


 

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