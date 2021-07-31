السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 01:53 م

الطعام الأبيض .. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يوميا

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عالمية عن الطعام الذي يخفض الوزن ويعزز الهضم، مؤكدة أنه "إذا عرف فوائده سيضمه الإنسان يومياً إلى العشاء".

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وقال موقع "تايمز أوف انديا"، إن ضم الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي، خاصة أثناء وجبة العشاء، سيساعد الإنسان في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي تؤرقه، مضيفة أنه "يساعد في حل مشاكل الجفاف وتحسين الهضم في الطقس الحار".


الفوائد الصحية


الشعور بالشبع والامتلاء


يعتبر الزبادي طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، مما يجعله مثاليا لفقدان الوزن، فالبروتين الموجود في الزبادي يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات والتخلص من دهون البطن الزائدة.


عملية التمثيل الغذائي


البروبيوتيك الموجود في الزبادي يساعد في تحسين عملية الهضم وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والحصول على ما يكفي منها.


تحقيق مؤشر كتلة جسم صحي


تضمين الزبادي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدا في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وفقدان الوزن بشكل صحي، لأنه مصدر غني بالكالسيوم ويلعب دورا حيويا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم.


طرق تضمين الزبادي في الوجبات اليومية


-تناوله على شكل عصير في وجبة الإفطار

 

-تناول كوب من الزبادي مع وجبة الغداء أو العشاء


-تناوله دون إضافة أي سكر، حيث يضيف السكر سعرات حرارية إضافية بما يفسد خطط إنقاص الوزن

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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