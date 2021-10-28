الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

الحنيطي يتابع تمريناً عسكرياً في القوة البحرية والزوارق الملكية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريشا والعلاونة

إعطاء 21 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

ولي العهد يلتقي بشباب من مختلف القطاعات في الرمثا - صور

الأردن وسوريا ولبنان يتوصلون لصيغة عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

طالب يكتشف خطأ في كتاب العلوم ووزير التربية يستقبله

الملك يلتقي جونسون في لندن

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الثالث عشر

11 الف وفاة بفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

الخميس، 28-10-2021 04:34 م

نصائح يجب اتباعها بعد استئصال الغدة الدرقية

نصائح-بعد-استئصال-الغدة-الدرقية


الوكيل الإخباري - نصائح يجب اتباعها بعد استئصال الغدة الدرقية، عادة ما يتم وضعها ومتابعتها من قبل الطبيب المختص، وعلى المريض إتباعها جيداً حتى يتماثل للشفاء وحتى يتم تفادي أي مضاعفات بعد عملية استئصال الغدة الدرقية.

اضافة اعلان

 

6 نصائح يجب اتباعها بعد استئصال الغدة الدرقية:

 

1 - بعد عملية استئصال الغدة الدرقية يكون هنالك جرح تمت من خلاله عملية الاستئصال، ويجب العناية بالجرح حتى التئامه وإزالة خيوط الجراحة، والعناية تكون في الحرص على عدم ملامسته للماء وتغير الضماد يومياً، ووضع المرهم الطبي الذي يعالج أي التهابات تصيب الجرح، والعناية الجيدة بالجرح تقلل من الندبة الناتجة من العملية.
2 - بعد أي عملية جراحية هنالك شعور بالألم ويجب على المريض الالتزام بالكميات والأنواع التي اعتمدها الطبيب لمسكنات الألم.
3 - يعد النظام الغذائي الصحي ضرورة للمساعدة على الشفاء واستعادة الصحة ومقاومة الألم بعد أي عملية جراحية، وعادة يجب على أي مريض أن يبدأ بالسوائل ثم الأطعمة اللينة المهروسة ثم الأطعمة المعتادة مع التركيز على الأطعمة الصحية.
4 - يحتاج المريض الذي خضع لعملية استئصال الغدة الدرقية إلى مجموعة من الأدوية وهي:  بديل هرمون الغدة الدرقية- مكملات الكالسيوم- مكملات فيتامين د.
5 - يجب على المريض الذي خضع لأي عملية جراحية ومنها عملية استئصال الغدة الدرقية أن يرتاح لساعات عدة خلال اليوم وأن لا يقوم بأي نشاط بدني مجهد، ويتدرج في الحركة بعد ثلاث أيام من العملية على الأقل ويبدأ بالمشي الخفيف.
6 - من المهم على المريض الذي خضع لعملية استئصال الغدة الدرقية أن ينام لفترات جيدة وكافية وأن يحرص في النوم أن يكون رأسه مرتفعا وأن لا ينام بطريقة تضغط على الرقبة.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
امراض القلب وارتفاع ضغط الدم شائعة بعد سن الخمسين

أمراض تصيب الإنسان بعد سن الخمسين

2018_12_24_14_11_11_372

نصائح تساعد على التئام الجروح بسرعة

2021_1_27_12_17_40_113

الحالات التي تستدعي إجراء CRP

tbl_articles_article_23688_66b8a13608-3153-4b37-bcfa-7650afeaa22c

تدابير منزلية لخفض حرارة الأطفال

علاج-الم-باطن-القدم-بالاعشاب-678x430

العلاجات المنزلية لألم باطن القدم

8814451-1724067824-1

فوائد الخضروات الورقية لصحة الجسم

أخبار متعلقة
unnamed

تقرير يعدد أنواع الحلويات المسموح تناولها في نظام فقدان الوزن

ww-guide-how-winter-affects-our-eating-1440x810

ما هو الغذاء الذي يحمي الجهاز التنفسي من برد الخريف؟

الدماغ

هذا ما تفعله الأطعمة المصنَّعة في الدماغ

81ed29b5569b29f5bdf78e10a6ba22121eec2eca

العلاقة بين استئصال الغدة الدرقية وزيادة الوزن

1632999729_فوائد-الجمبري-للغدة-الدرقية-رئيسي.jpg

فوائد الجمبري للغدة الدرقية

tbl_articles_article_23581_82301a6ccbb-6615-4719-9a74-f560446ee751

كيف نحدد نقص اليود في الجسم دون اختبارات؟