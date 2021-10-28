الوكيل الإخباري - نصائح يجب اتباعها بعد استئصال الغدة الدرقية، عادة ما يتم وضعها ومتابعتها من قبل الطبيب المختص، وعلى المريض إتباعها جيداً حتى يتماثل للشفاء وحتى يتم تفادي أي مضاعفات بعد عملية استئصال الغدة الدرقية.

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6 نصائح يجب اتباعها بعد استئصال الغدة الدرقية:

1 - بعد عملية استئصال الغدة الدرقية يكون هنالك جرح تمت من خلاله عملية الاستئصال، ويجب العناية بالجرح حتى التئامه وإزالة خيوط الجراحة، والعناية تكون في الحرص على عدم ملامسته للماء وتغير الضماد يومياً، ووضع المرهم الطبي الذي يعالج أي التهابات تصيب الجرح، والعناية الجيدة بالجرح تقلل من الندبة الناتجة من العملية.

2 - بعد أي عملية جراحية هنالك شعور بالألم ويجب على المريض الالتزام بالكميات والأنواع التي اعتمدها الطبيب لمسكنات الألم.

3 - يعد النظام الغذائي الصحي ضرورة للمساعدة على الشفاء واستعادة الصحة ومقاومة الألم بعد أي عملية جراحية، وعادة يجب على أي مريض أن يبدأ بالسوائل ثم الأطعمة اللينة المهروسة ثم الأطعمة المعتادة مع التركيز على الأطعمة الصحية.

4 - يحتاج المريض الذي خضع لعملية استئصال الغدة الدرقية إلى مجموعة من الأدوية وهي: بديل هرمون الغدة الدرقية- مكملات الكالسيوم- مكملات فيتامين د.

5 - يجب على المريض الذي خضع لأي عملية جراحية ومنها عملية استئصال الغدة الدرقية أن يرتاح لساعات عدة خلال اليوم وأن لا يقوم بأي نشاط بدني مجهد، ويتدرج في الحركة بعد ثلاث أيام من العملية على الأقل ويبدأ بالمشي الخفيف.

6 - من المهم على المريض الذي خضع لعملية استئصال الغدة الدرقية أن ينام لفترات جيدة وكافية وأن يحرص في النوم أن يكون رأسه مرتفعا وأن لا ينام بطريقة تضغط على الرقبة.

المصدر - هي

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