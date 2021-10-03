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الأحد، 03-10-2021 01:45 م

العلاقة بين استئصال الغدة الدرقية وزيادة الوزن

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الوكيل الإخباري - ما هي العلاقة بين استئصال الغدة الدرقية وزيادة الوزن، هي علاقة متينة لها ثوابتها نظراً للدور الكبير الذي تقوم به الغدة في إنتاج وتنظيم عمل الهرمونات في الجسم. وأي خلل في عمل هذه الغدة الحيوية، ينسحب على كافة وظائف الجسم التي تتأثر بهذه الهرمونات ومنها عملية التمثيل الغذائي.

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والمعروف أن الغدة الدرقية هي نسيج غدي يعمل على إنتاج الهرمونات وتخزينها، ما يؤثر لجهة تنظيم ضربات القلب وضغط الدم وتعديل حرارة الجسم وعملية الإستقلاب في الجسم وتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة.

 

تقع الغدة الدرقية في القسم السفلي من العنق، ويُطلق عليها إسم تفاحة آدم عند الرجال، لها شكل فراشة بفصين جانبيين مرتبطين ببعضهما بفصص متوسطة إسمه البرزخ. وتعتمد الغدة على اليود لتركيب كافة هرموناتها، وأهم هرمونين رئيسيين تنتجهما الغدة هما T4 أو التيروكسين وT3 أو ثلاثي يود التيرونين. 


وفي حال عدم عمل الغدة الدرقية بشكل تام، يصاب الإنسان إما بفرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها، ما يدفع الطبيب للقيام باستئصال الدرق أو إخضاعها لعلاج طبي معين.

 

ما هي العلاقة بين استئصال الغدة الدرقية
تصاب الغدة الدرقية بالعديد من المشاكل الصحية التي تستلزم استئصالها في بعض الحالات وهي التالية:


1 - سرطان الغدة الدرقية: هو السبب الأكثر شيوعاً لاستئصال الغدة الدرقية، إما جزئياً أو كلياً.
2 - الدراق أو تضخم الدرق غير السرطاني: ويتم اللجوء فيه للإستئصال الجزئي أو الكلي لعلاج الضخامة الدرقية المزعجة أو التسبب في مشاكل صعوبة البلع أو التنفس. كما قد يكون هذا التضخم ناجماً عن فرط نشاط الغدة الدرقية في بعض الحالات.
3 - فرط نشاط الغدة الدرقية: نتيجة زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية، والذي يحدث إما نتسجة فرط تنسج الغدة ذاتها ويترافق مع زيادة تركيب الهرمونات، وإما فرط إفراز الهرمون الحاث لإنتاج الهرمونات الدرقية TSH الذي يتم إنتاجه من النخامى. ويتم اللجوء لاسئتصال الدرق في حالة فرط نشاط الغدة للمريض الذي يرفض العلاج الدوائي أو اليودي، أو الذي يعاني من مشاكل بسببهما.

 

كيفية تجنب زيادة الوزن بعد استئصال الغدة الدرقية

1 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
2 - تجنب التوتر ومسببات الإرهاق.
3 - الحصول على قسط كاف من النوم يومياً.
4- إتباع حمية غذائية صحية وطبيعية تتضمن بشكل خاص الأطعمة الغنية بالبروتين، وتناول الكثير من الخضروات، والوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والزبادي، مع ضرورة تجنب المكملات الغذائية عالية اليود.

 

المصدر - هي

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