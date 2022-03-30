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الأربعاء، 30-03-2022 03:42 م

دراسة: الليالي الحارة "ترتبط" بزيادة مخاطر الوفاة بمرض خطير!

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الوكيل الاخباري - تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذا الطقس الدافئ قد لا يكون جيدا لقلوب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

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ووجدت نتائج الدراسة، التي أجرتها جامعة تورنتو بناء على بيانات من مكتب الإحصاء الوطني، أن ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة مئوية يعادل زيادة بنسبة 3٪ في خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما.


ومع ذلك، بمجرد أن يتجاوز الرجال سن 64، لم يعد ارتفاع درجة الحرارة أحد عوامل الخطر.


وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ Open، إلى أن "النتائج الحالية يجب أن تحفز تحقيقا مشابها للتعرض ومعدلات الأحداث في مناطق خط العرض الوسطى المكتظة بالسكان إلى مناطق خطوط العرض العالية.

 

وبالنظر إلى الاحتمالية المتزايدة لفصول الصيف القاسية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تدعو النتائج إلى اتخاذ مبادرات وقائية لصحة السكان وسياسات حضرية جديدة تهدف إلى الحد من المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية".


ويأتي هذا البحث في وقت تنتشر فيه الأمراض القلبية الوعائية بشكل كبير.
وإحصائيا، يموت شخص ما بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية كل ثلاث دقائق، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية.


ويمكن أن يكون لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الحالات الأخرى، عدد من عوامل الخطر بما في ذلك:


• التدخين.
• ضغط دم مرتفع.
• دهون عالية.
• الخمول.
• داء السكري.
• الوزن.
• التاريخ العائلي للمرض.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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