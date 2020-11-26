نصيحة طبية لشرب 8 اكواب من المياه يوميا

الوكيل الاخباري- يحرص الناس يوميا على شرب كميات مختلفة من الماء، دون أن يدركوا ما إذا كانت تلك الكمية مناسبة لهم أم لا.

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حذر الأطباء من عدم الإفراط في شرب السوائل ، لانه قد يعود سلبا على صحة الإنسان.



ومن المعروف أن جسم الإنسان يتكون من نحو 60 في المئة من الماء،حيث يفقد الشخص طوال اليوم كميات من المياه، عن طريق البول والعرق والتنفس.



وقال موقع "هيلث لاين" إن خبراء الصحة يوصون عادة بثمانية أكواب من المياه، أي ما يعادل لترين، مشيرا إلى أن بعض الخبراء يعتقدون أن الإنسان في الحاجة إلى شرب الماء باستمرار، حتى عندما لا يشعر بالعطش.



المصدر: سكاي نيوز



