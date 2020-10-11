نوبات الهلع!.. ما هي وكيف نتعامل معها

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من بعض مشاكل الصحة النفسية ومنها نوبات الهلع وهي عبارة عن حالة من الخوف المفاجئ.

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وتترافق مع أعراض أخرى منها الارتجاف وضيق التنفس والتعرق وتسارع نبضات القلب. وتتوفر طرق سهلة للتعامل معها ويمكن تطبيقها بدون الاستعانة بالاختصاصيين، منها:



1- تقنية التنفس:

في هذه الحالة يجب التنفس بعمق مع التركيز على هذه العملية لأن هذا يساعد على استعادة الأفكار وعلى استرجاع التوازن.

2- طريقة الاسترخاء:

في حال المعاناة من نوبات الهلع التي تنتج عن القلق والتوتر من الجيد الجلوس بوضعية مريحة والاسترخاء والتفكير بطريقة إيجابية. كما يمكن ممارسة تمرين يساعد على ذلك مثل تمارين اليوغا.



ومن المعلوم أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من هذه المشكلة التي تنتج غالباً عن التفكير السلبي وعن الشعور المستمر بالقلق والتوتر.

ومن الممكن الاعتماد على خبرة الاختصاصيين وعلى الادوية من أجل علاجها. لكن الكثير من الخبراء يفضلون أن يقوم من يواجه هذا التحدي بالعلاج الذاتي وهو أمر ممكن ومفيد وفعال.

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