لماذا يجب منع طفلك من شرب الشاي أو القهوة؟

الإثنين، 15-12-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يحذر طبيب الأطفال سيد مجاهد حسين من إعطاء الشاي أو القهوة للأطفال، مشيرًا إلى أن هذه العادة قد تؤثر سلبًا على صحتهم لأسباب عدة:
تحفيز مفرط للجهاز العصبي: الكافيين قد يسبب الأرق، القلق، وضعف التركيز.
اضطراب النوم: حتى كميات صغيرة تؤثر على النمو والمناعة والتوازن العاطفي.
تعطيل امتصاص الحديد: التانينات في الشاي قد تزيد خطر فقر الدم.
الاعتماد النفسي على الكافيين: الاعتياد المبكر يؤدي إلى التعلق بهذه المشروبات.
سعرات فارغة وتسوس الأسنان: خاصة عند إضافة السكر والحليب.

توصل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أنه لا توجد جرعة آمنة للكافيين للأطفال دون 12 عامًا، مؤكدة أن التغذية السليمة في الطفولة أساس لصحة طويلة الأمد.

 

