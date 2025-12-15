لماذا يجب منع طفلك من شرب الشاي أو القهوة؟

تحفيز مفرط للجهاز العصبي: الكافيين قد يسبب الأرق، القلق، وضعف التركيز.
اضطراب النوم: حتى كميات صغيرة تؤثر على النمو والمناعة والتوازن العاطفي.
تعطيل امتصاص الحديد: التانينات في الشاي قد تزيد خطر فقر الدم.
الاعتماد النفسي على الكافيين: الاعتياد المبكر يؤدي إلى التعلق بهذه المشروبات.
سعرات فارغة وتسوس الأسنان: خاصة عند إضافة السكر والحليب.
