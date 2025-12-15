الإثنين 2025-12-15 03:34 م

إلى متى يمكن الاستمرار في تناول مضادات الاكتئاب؟

فا
تعبيرية
الإثنين، 15-12-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   تُستخدم مضادات الاكتئاب على نطاق واسع لإدارة الاكتئاب والقلق وحالات صحية نفسية أخرى، لكن التوجيهات السريرية لا تحدد مدة الاستخدام بدقة، ما يترك العديد من المرضى في حيرة.

أهم النقاط:
القرار الفردي: يجب أن يُتخذ بالتشاور مع طبيب نفسي، مع مراعاة شدة المرض، عدد النوبات السابقة، الاستجابة للعلاج، والآثار الجانبية.
التوقف التدريجي: يُفضل خفض الجرعة تدريجيًا لتجنب أعراض الانسحاب التي قد تظهر لدى نحو شخص من كل ستة.

مدة العلاج:
للاكتئاب الشديد: استمرار العلاج حتى العودة إلى الحالة الطبيعية تقريبًا، يليها 4–9 أشهر لضمان التثبيت.
العلاج الوقائي قد يمتد لسنة أو أكثر لمن يعانون من الاكتئاب المتكرر أو الشديد.
اضطرابات القلق، الوسواس القهري، الصدمة النفسية، والألم المزمن غالبًا تحتاج علاجًا طويل الأمد.
الآثار الجانبية: زيادة الوزن، ضعف الوظيفة الجنسية، ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، انخفاض الصوديوم، وزيادة طفيفة في خطر جلطات الدم وأمراض القلب على المدى الطويل.

اضافة اعلان

 

الخلاصة:
استخدام مضادات الاكتئاب طويل الأمد آمن غالبًا، وفوائده تفوق المخاطر لدى المصابين باكتئاب حقيقي. المتابعة الفردية الدقيقة تضمن التوازن بين إدارة الأعراض والحفاظ على الصحة على المدى الطويل.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا بين قبول أم رفض ملفات الكوكيز.. ما هو الخيار الأفضل للمستخدمين؟

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية وزارة العمل تبث رسائل توعوية

البترا

اقتصاد محلي 7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 3.7 مليارات دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

حسان يستقبل رئيس وزراء الهند

أخبار محلية حسان يستقبل رئيس وزراء الهند

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم

ثث

فن ومشاهير نجل جليلة محمود ينهار باكيًا: حالتها الصحية حرجة ولا أحد يسأل عنها

فغ6

فن ومشاهير إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب



 






الأكثر مشاهدة