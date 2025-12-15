كيف تعزّز جهازك المناعي في فصل الشتاء؟

الوكيل الإخباري- مع انخفاض درجات الحرارة ودخول موسم البرد، يصبح الجسم أكثر عرضة للفيروسات نتيجة عدة عوامل، أبرزها نقص التعرض لأشعة الشمس ما يقلل مستويات فيتامين د، والهواء البارد والجاف، وقضاء وقت أطول في الأماكن المغلقة.

اضافة اعلان



طرق تقوية المناعة:

نظام غذائي متوازن: غني بالخضراوات، الفواكه، والحبوب الكاملة، مع التركيز على فيتامين ج (الحمضيات والفلفل الحلو)، فيتامين د (الأسماك الدهنية والبيض)، والزنك (المكسرات والبقوليات).

الترطيب وممارسة الرياضة: شرب الماء بانتظام والنشاط البدني حتى داخل المنزل لدعم الدورة الدموية والمناعة.

النوم الجيد: من 7 إلى 9 ساعات يوميًا لاستعادة النشاط ومقاومة العدوى.

النظافة الشخصية: غسل اليدين وتجنب لمس الوجه.

إدارة التوتر: لتفادي تأثيره السلبي على جهاز المناعة

اتباع هذه العادات الصحية يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الشتوية ويعزز قدرة الجسم على مواجهة التحديات الموسمية.