كيف تعزّز جهازك المناعي في فصل الشتاء؟

طرق تقوية المناعة:
نظام غذائي متوازن: غني بالخضراوات، الفواكه، والحبوب الكاملة، مع التركيز على فيتامين ج (الحمضيات والفلفل الحلو)، فيتامين د (الأسماك الدهنية والبيض)، والزنك (المكسرات والبقوليات).
الترطيب وممارسة الرياضة: شرب الماء بانتظام والنشاط البدني حتى داخل المنزل لدعم الدورة الدموية والمناعة.
النوم الجيد: من 7 إلى 9 ساعات يوميًا لاستعادة النشاط ومقاومة العدوى.
النظافة الشخصية: غسل اليدين وتجنب لمس الوجه.
إدارة التوتر: لتفادي تأثيره السلبي على جهاز المناعة
