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الأربعاء، 25-01-2023 09:12 ص

نوع من الأطعمة يخفف الصداع

مشروبات_لعلاج_الصداع


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة صينية أن زيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية يرتبط بانخفاض معدل الإصابة بالصداع النصفي أو الصداع الشديد.

وقالت النتائج التي نشرتها دورية "فرونتيرز إن نيوترشن" إن كل زيادة بمقدار 10 غرامات في اليوم من الألياف ترتبط بانخفاض الصداع النصفي بنسبة 11%.

وأجريت الدراسة في جامعة جينان المتخصصة في البحث العلمي، وقالت إن هذا الارتباط العكسي بين تناول الألياف والصداع لم يُلاحظ لدى من لديهم زيادة كبيرة في الوزن.

ودعت الدراسة إلى مزيد من البحث في العلاقة بين الألياف والصداع النصفي أو الصداع الشديد، وهي علاقة لم يتم بحثها من قبل.

واعتمد البحث على بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الصين بين عامي 1999-2004.

وتوجد الألياف الغذائية في الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات.

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