الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة...إنجازات ونقلة نوعية في تشجيع الاستثمار لعام 2022

تقرير اقتصادي عالمي: أسعار الحديد والصلب والألومنيوم ستشهد انخفاضاً في 2023

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

كيف ستكون مبيعات السيارات الكهربائية في 2023 ؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يوضح

بلدية الوسطية تباشر بتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

المناطق الحرة: عطاء بمليون دينار لتركيب نظام مراقبة

مع أول العام.. تراجع أسعار الوقود في الإمارات

الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان

التعامل مع 1213 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الأحد، 01-01-2023 11:33 ص

هبوط المغنيسيوم لدى الأطفال قد يتسبب بمشاكل صحية .. اليك ابرز اعراض نقصانه

71428-3439361-900148384


الوكيل الإخباري-يوجد أكثر من نصف المغنيسيوم في الجسم داخل العظام، ويستقلب 300 إنزيماً داخل جسم الطفل، ويلعب أدواراً في وظائف المخ، والأعصاب، والعضلات.

ورغم أن نقص المغنيسيوم لدى الطفل لا يسبب فرط النشاط كما كان يُعتقد، إلا أن الأدلة تشير إلى أن المغنسيوم لدى الطفل المصاب بالتوحد غالباً ما يكون أقل مقارنةً مع أقرانه.

وتقول تقارير معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إن الغالبية، بما في ذلك الأطفال، تعاني نقصاً ما في المغنيسيوم. وغالباً ما توصف مكملات المغنيسيوم للأطفال لتخفيف فرط النشاط، أو الربو، أو التوحد.

ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، تعتبر الأطعمة ذات الألياف مصدراً جيداً للمغنيسيوم، بما فيها الخضروات الورقية، والبقول، والمكسرات، والبذور والحبوب الكاملة. 

وقد تكون المياه مصدراً جيداً للمغنيسيوم، بما فيها المعدنية والمعبأة في زجاجات.

ومن المصادر الغذائية الطبيعية الجيدة للمغنيسيوم اللوز، والسبانخ، والكاجو، والفول السوداني، وحليب الصويا، والأفوكادو، واللبن، والأرز البني.

ومن أبرز العلامات وأعراض نقصه فقدان الشهية، والاستفراغ والغثيان، والتنميل والوخز، وتقلص العضلات وتشنجها.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
30-12-2022_16_54_20_GomhuriaOnline_551672412060

خبراء صحة: 5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60

هل-ارتفاع-ضغط-الدم-يسبب-الوفاة

ما هو العامل الأكثر تسببًا بارتفاع ضغط الدم ؟

63aea2234236044dfd69e6b0

علماء يفندون أسطورة ضرورة احتواء النظام الغذائي على كمية كبيرة من الخضار

2020_12_7_17_58_42_889

تجنباً للخرف .. خبيرة أعصاب تقدم 5 طرق للحفاظ على صحة الدماغ

tbl_articles_article_20155_19711a06e47-d0f8-4548-ae20-e3ed29583d70

5 أسباب للاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

image

برودة القدمين .. الاسباب وافضل الطرق لمواجهتها منزلياً

أخبار متعلقة
2019_3_12_16_3_30_942

دراسة:الجرعة العالية من الأدوية ضد الكولسترول تهدد العظام

2559897

ما فائدة البصل على صحة العظام ؟

462135

متى يحتاج الإنسان مكملات المغنيسيوم؟

iStock_32863378_wide

ما الذي يحتاجه الطفل الصغير لينمو جيداً؟

Dragon-Fruit

نوع من الفاكهة يحافظ على سلامة العظام

2019_2_7_18_3_9_336

طبيب يفسر ماذا يحدث لجسم الطفل اذا ابتلع مغناطيساً .. وما يجب فعله