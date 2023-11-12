هذا ما يحدث للجسم من ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا

الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤثر العديد من العادات الصحية على صحتك العامة بشكل عميق، بدءًا من تناول ما يكفي من الخضروات وحتى الحصول على نوم كافٍ وجيد كل يوم. بحسب ما نشره موقع Eating Well، يمكن اتخاذ خطوات للحفاظ على الجسم في أفضل حالاته من بينها ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني، شريطة الالتزام بممارستها لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.



فوائد صحية للممارسة بانتظام

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1. تقليل خطر التدهور المعرفي

إن إحدى الفوائد المهمة للتمرين المنتظم هو تأثيره الإيجابي على الأداء المعرفي. فإن التمارين الرياضية - مثل المشي وركوب الدراجات – يمكن أن تساعد في تقليل تراجع الإدراك.



2. تقليل ضغط الدم

تلعب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب. تعمل زيادة معدل ضربات القلب على تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



3. دعم صحة العظام

تساعد ممارسة الرياضة أيضًا في الحفاظ على صحة العظام وتحسينها. فإن تمارين تحمل الوزن والمقاومة، مثل الجري أو القفز أو رفع الأثقال، تحفز نمو العظام وتقويتها. وتساعد في زيادة كثافة العظام وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور في وقت لاحق من الحياة.



4. تحسين نوعية النوم

تفيد التمارين المنتظمة في تدعيم نوعية النوم بشكل أفضل. يمكن أن يساهم النشاط البدني في الحصول على نوم أكثر راحة وهدوءًا من خلال المساعدة على النوم بشكل أسرع وتعميق النوم.



5. زيادة مستويات الطاقة

تعزز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام الطاقة الطبيعية والمستدامة، إذ يزداد تدفق الدم في الجسم، مما يضمن وصول العناصر الغذائية المهمة والأكسجين بكفاءة إلى الخلايا. تساعد هذه العملية على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام، مما يعزز القدرة على التحمل ويقلل من مشاعر التعب .



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