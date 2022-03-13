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الأحد، 13-03-2022 04:09 م

هكذا تتخلصون من انسداد الأنف بسرعة وبساطة

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الوكيل الإخباري - مشكلة يواجهها كثيرون حول العالم، وهي انسداد الأنف، ما يسبب ازعاجاً لمن يعانون من هذه المشكلة التي تحدث نتيجة نزلات البرد أو الإنفلونزا.

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معظم حالات انسداد الأنف تختفي لوحدها بعد الشفاء من المرض، ولكن لتسريع حل المشكلة يمكن إعتماد ما يأتي:


- تناول الحساء، وخصوصاً حساء الدجاج، يمكن أن يساعد في التخلص من المخاط الموجود في أنفك، كما وأنه من الممكن أن يكون لتناول المشروبات الدافئة النتيجة نفسها.
- يخفف البخار من المخاط الموجود في أنفك، ويمكنه أن يقلل من الالتهاب، من خلال الاستحمام بالماء الساخن، أو ملء الحوض بالماء الساخن وتنشق البخار، مع وضع منشفة فوق رأسك.
- النعناع يتكون من المنثول، الذي هو مزيل طبيعي لاحتقان الأنف.
- مزيلات الاحتقان المتاحة، والتي لا تتطلب وصفة طبية للحصول عليها، يمكنها أن تفتح المجاري الهوائية.

 

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