الوكيل الإخباري - يعاني كل من الأطفال والبالغين على السواء من انسداد في الأذنين، خاصةً عند الإصابة بنزلات البرد.

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أفضل تمارين انسداد الأذن في التقرير الآتي:

1. البلع

عند القيام بالبلع، تعمل العضلات تلقائياً على فتح الأنبوب الذي يربط الأذن الوسطى بمؤخرة الأنف. يمكن أيضاً أن يساعد مضغ العلكة أو مص الحلوى الصلبة على تنشيط هذه الاستجابة.



2. مناورة فالسالفا

أغلقي فتحتي أنفك بأصابعك. حاولي أن تبقي وجنتيك في وضع محايد بدلاً من انتفاخهما. بعد ذلك، انفخي الهواء برفق من خلال فتحتي أنفك. يولد هذا ضغطاً في مؤخرة الأنف، ما قد يساعد على فتح قناة إستاكيوس.



3. مناورة توينبي Toynbee

في هذه التقنية، أغلقي أنفك بأصابعك أثناء البلع. مناورة توينبي فعّالة مثل مناورة فالسالفا، على الرغم من أن النتائج تختلف من شخص لآخر. قد ترغبين في تجربة كلتيهما لتحديد الطريقة الأفضل بالنسبة لك.





4. وضع منشفة دافئة

يمكن أن يساعد إمساك قطعة قماش دافئة أو وسادة تدفئة مغطاة على الأذن في التخلص من الاحتقان وفتح أنبوب أوستاكي. يمكن أن تشعرك هذه الطريقة أيضاً بالهدوء. قد تكون أكثر فاعليةإذا كنت تعانين من انسداد في الأذنين بسبب البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية.

5. التثاؤب

يساعد التثاؤب على فتح قناة استاكيوس. إذا كنت لا تستطيعين التثاؤب، فجربي التثاؤب الوهمي. افتحي فمك على اتساعه أثناء الشهيق والزفير. جربي "التثاؤب" كل بضع دقائق حتى تفتح أذناك.



6. مزيلات احتقان الأنف

يمكن أن يساعد فتح ممرات الأنف في علاج انسداد الأذنين. إذا كنت تستخدمين مزيل احتقان للأنف بدون وصفة طبية، فتأكدي من اتباع التعليمات بعناية. قد ترغبين في تجربة مناورة فالسالفا أو توينبي بعد استخدام مزيل الاحتقان.



7. المنشطات الأنفية

هناك العديد من المنشطات الأنفية التي تُصرف بدون وصفة طبية والتي يمكنك تجربتها. قد تساعد الستيرويدات الأنفية في فك انسداد الأذن عن طريق تقليل كمية الالتهاب في الممرات الأنفية.



8. أنابيب التهوية

في الحالات القصوى، قد يوصي طبيبك بهذه التقنية الجراحية البسيطة للتخلص من الألم وتقليل الضغط. للإجراء، سيُعطيك طبيبك تخديراً موضعياً. بعد ذلك، يقوم بإدخال أنابيب تهوية رفيعة، تُعرف أيضاً باسم أنابيب موازنة الضغط (PE)، في إحدى أذنيك أو كلتيهما لتصريف السوائل الزائدة.

سيدتي

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