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السبت، 21-01-2023 05:03 م

هل الإفراط في السكريات يسبب السرطان؟

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الوكيل الإخباري-نفى الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس في مصر ، إمكانية تسبب الإفراط في تناول السكريات في الإصابة بالسرطان رغم أضرارها على الجسم، مؤكدًا على أهمية تناول أطعمة صحي ومتوازن.

ونصح الغزالي، خلال بث مباشر لموقع "الكونسلتو"، بالابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة، لافتًا إلى أنها قد تتسبب في الإصابة بسرطان القولون.

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وشدد أستاذ علاج الأورام، على أهمية تناول اللحوم الحمراء دون إفراط وبطريقة متوازنة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن النظام الغذائي الصحي للأشخاص.


وفي ذات السياق، حددت وزارة الصحة والسكان، أبرز المصادر الطبيعية لبعض الفيتامينات الموجودة بالأطعمة لمكافحة السرطان، ومنها ما يلي:


1- أطعمة غنية بفيتامين أ: مثل الجزر وقرع العسل والمانجو.
2- أطعمة غنية بفيتامين سي: مثل الليمون والبرتقال والجوافة والفراولة وفلفل الألوان.
3- أطعمة غنية بفيتامين هـ: مثل المكسرات وزيت الزيتون.

 

الكونسلتو الطبي

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