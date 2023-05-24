هل التشققات علامة؟.. هكذا تختار بطيخة "ليست مهرمنة" !

الوكيل الإخباري- هل تشعر بالتوتر في كل مرة تضطر تشتري فيها بطيخ، ودوما ما تبحث عن الطرق التي تمكنك من اختيار واحدة ناضجة "حمراء ومرملة"؟ إليك بعض النصائح حول كيفية اختيار البطيخ المثالي.

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أوضحت شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر عبر "فيسبوك"، إن تشققات البطيخ ليس لها علاقة بأنه يحتوي على هرمونات، وإنما نتيجة للأسباب التالية:



- إهمال المزارع التسميد بعناصر معينة كالنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم.



- عدم إنتظام ري المحصول.



- عدم تقليب البطيخ وبالتالي يواجه ناحية واحدة الشمس والضوء والحرارة.

- والبطيخ يصبح صالح للاستهلاك طالما كانت علاماته وصفاته الطبيعية سليمة.

ونستعرض فيما يلي أضرار تناول البطيخ المهرمن:



الإصابة بنزلات معوية، وتعطي نفس أعراض الإصابة بوباء كورونا، ولا يمكن التفريق بينهما سوى بتعاطي المضادات الحيوية ومدى التحسن عليها، ما يحدث ارتباكا في التشخيص وبالتالي يستغرق العلاج الصحيح وقت طويل على حساب صحة المريض.



وبحسب موقع "mediavor" الفرنسي فإن هذه الشقوق تعني أن البطيخ تعرض لمادة كيميائية أثناء زراعته، حيث يلجأ بعض المزارعين لاستخدام مادة chlorfenuron والتي من شأنها تكبير حجم البطيخ والعمل على إسراع نموه.



ولا يعد استخدام هذه المادة أمراً غير محظور، كما أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها في إنتاج الكيوي.



وتعتبر هذه المادة من بروتينات السيتوكين والتي تساعد في نمو بعض الفواكه، إلا أن لها آثاراً سلبية على الإنسان والبيئة، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA".



- أضرار تناول البطيخ المهرمن

أوضحت دكتورة شيرين على زكي، أنه في حالة فساد هذه الفاكهة أو تعرضت للمركبات الكيميائية، تسبب الإصابة بنزلات معوية، وتعطي نفس أعراض الإصابة بوباء كورونا، ولا يمكن التفريق بينهما سوى بتعاطي المضادات الحيوية ومدى التحسن عليها، ما يحدث ارتباكا في التشخيص وبالتالي يستغرق العلاج الصحيح وقت طويل على حساب صحة المريض.



وللحفاظ على صحتك، إليك عدة نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء البطيخ والخوخ والفواكه الصيفية:



- شراء الفواكه الصيفية في مواسمها المعروفة، والبعد عن استهلاكها في غير مواسمها.



- يجب شراء الفواكه خاصة سريعة التلف من أماكن عرضها بشكل سليم، وليست متكدسة على بعضها أو معروضة في الشمس والحرارة حتى وإن كان سعرها رخيص.



- غسل الفاكهة فور وصولها للمنزل، حيث أكد الخبراء أن بقاءها دون غسل يتسبب في امتصاص كمية أكبر من المبيدات من سطح الفاكهة.



- لون البطيخة السليمة يتراوح بين القاتم والفاتح، كما أن سطحها لامع.

- لا تختار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل فضّل المتوسط، لا يقل وزنها عن 5 كيلو.



- افحص الجزء الأسفل من البطيخة، فيجب أن يكون موضع ملامستها للأرض أصفر اللون، ومن الأفضل أن يكون اللون داكنًا، وأن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.



- ألا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.



- إذا كان هناك ثمرتين بنفس الحجم فاختار الأثقل.



- عند الضرب بكف اليد عليه، فغير الناضجة تعطيك صوتا مسطحا بينما الناضجة تعطيك صوتا عميقا.



- تجنب تناول البطيخ المترهل من الداخل، داكن اللون، الذي ينبعث منه رائحة كريهة، لأن هذه العلامات تشير إلى احتوائه على فطريات تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعوية.





مصراوي

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