أثناء الطقس الحار .. خطوات هامة في حفظ الطعام لكي لا يفسد

الوكيل الإخباري- ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤثر بشكل كبير على مختلف أنواع الأطعمة، بسبب نمو البكتيريا بشكل أسرع خلال الطقس الحار، ما يؤثر على سلامة الأطعمة.



لذا يجب اتباع مجموعة من النصائح، كما أوردها موقع " idiva"، لتجنب فساد الطعام في الصيف:



1- يجب التأكد من ضبط درجة حرارة الفريزر أقل من 5 درجات مئوية، والثلاجة عند 15 إلى 18 درجة مئوية.



2- يجب الاحتفاظ بكل اللحوم والخضار النيئة في الثلاجة.



3- تخزين الأطعمة النيئة والمطبوخة في أقسام مختلفة من الثلاجة، لأن البكتيريا الموجودة في الأطعمة النيئة يمكن أن تفسد الأطباق المطبوخة.



4- من الضروري طهي جميع المأكولات في درجة تسوية عالية، لضمان عدم تواجد البكتيريا بداخلها.



5- بعد طهي الطعام، لا تترك لفترة طويلة خارج الثلاجة، يفضل وضعها بعد 20 دقيقة في الثلاجة.



6- عند طهي الأطعمة المجمدة، يجب التأكد من إذابتها بشكل صحيح.



7- عند تخزين الطعام في الثلاجة، يجب التأكد من ترك بعض المساحة لتدوير الهواء، وهو أمر ضروري للتبريد الفعال، لذلك لا تملأ الثلاجة بكمية كبيرة من الأطعمة.



8- من الخطأ، تخزين الطعام ووضعه في الثلاجة أو الفريزر وإخراجه أكثر من مرة، ذلك يؤدي إلى تكوين البكتيريا على سطح الطعام، نظرا لتغير درجة حرارة الطعام.



9- يفضل تغطية الطعام بالطريقة الصحيحة، لضمان عدم دخول البكتيريا بداخلها.



10- يجب ألا تأكل أي شيء تم الاحتفاظ به خارج الثلاجة لأكثر من خمس ساعات، وخاصة المكرونة والدجاج والأسماك.



11- شراء منتجات محدودة فقط واستخدامها طازجا، لأنه إذا قمت بتخزين أكثر مما تحتاج، فقد تتلف بسبب الطقس السيئ.



12- يجب تخزين سلع مثل الأرز والحبوب والبقوليات في حاويات محكمة الإغلاق، حتى لا تدخل الرطوبة إليها.



13- قبل تخزين الخضار، من الأفضل طهي الخضار على البخار، للتأكد من عدم وجود البكتيريا على الخضروات.



14- يجب وضع الفواكه داخل الثلاجة، لمنع إتلافها بسبب درجة الحرارة العالية.

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