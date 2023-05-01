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الإثنين، 01-05-2023 02:50 م

7 خطوات يجب اتباعها عند شراء المواد الغذائية

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الوكيل الإخباري- قد يكون التسوق لشراء الاحتياجات المنزلية وخاصة المواد الغذائية، من الأمور التي تُشعر الأشخاص بالمتعة، ولكن يجب أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار.

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تناولت هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي يجب الاعتماد عليها، في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى السوق.


إليك أبرزها:

شراء المواد الغذائية من مصادر معلومة وليست مجهولة المصدر


تأكد من العبوات التي يتم شراؤها وتجنب شراء التالفة أو الممزقة


تجنب شراء المعلبات المنتفخة أو المنبعجة أو الصدئة


فصل المواد الغذائية عن بعضها البعض، وخاصة اللحوم النيئة


فصل المواد الغذائية عن المواد الكيميائية، مثل مواد التنظيف


تأكد من تاريخ الصلاحية ولا تغرّك العروض التسويقية


شراء المواد الغذائية المجمّدة في آخر عملية التسوق

 

سي ان ان

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