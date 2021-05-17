الإثنين 17-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يوجه بإرسال قافلة إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة

التربية ترجح التعليم الوجاهي في مطلع آب لتعويض الفاقد التعليمي

استئناف السفر برا بين الأردن و السعودية عبر معبر العمري

رفع العلم الأردني على أطول سارية في جرش

أطباء أردنيون : قاطعنا مؤتمرا لوجود صهاينة

‎ 220 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال

طرد سفير الاحتلال من أراضي المملكة يشعل تويتر

إطلاق اسم ' سيف القدس ' على مولود في رفح

الظهراوي: 130 نائبا أجمعوا على طرد سفير الاحتلال من المملكة

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

الإثنين، 17-05-2021 03:24 م

هل التهاب المعدة المزمن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟

20191203044400440


الوكيل الاخباري - يعتبر الجهاز الهضمي مركز توازن الجسم، فما يتناوله الإنسان هو الذي يحدد صحته ومناعته، وغالبا ما تكون العادات الغذائية التي يتبعها الأشخاص سيئة أو خاطئة وبالتالي تكون هي السبب وراء العديد من المشاكل الهضمية والصحية، ومن أبرزها: مشاكل التهاب المعدة أو كما تعرف باللغة الإنجليزية (Gastritis).

اضافة اعلان

تحدث طبيب الجهاز الهضمي الروسي، مارات زيناتولين، عن أسباب تطور التهاب المعدة المزمن وعلاقته بسرطان المعدة.

 

وقام الطبيب بطرح أنواع مختلفة من التهاب المعدة المزمن التي من الممكن أن يصاب بها الشخص، وقال: "بشكل عام، 80% من الحالات تكون نتيجة التعرض للبكتيريا".


وتابع: "من الممكن أيضا حدوث التهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي، والتهاب المعدة الارتجاعي المرتبط بدخول محتويات الأمعاء إلى المعدة والخلايا اللمفاوية، وما إلى ذلك".


وأوضح الطبيب زيناتولين بأن "التهاب المعدة السطحي يبدأ بتلف الغشاء المخاطي في المعدة نتيجة لتأثيرات عوامل مختلفة، ويمكن أن يتطور إلى ضمور (انكماش)، مصحوبا بانخفاض في عدد الغدد الطبيعية في الأمعاء والتي تؤدي بدورها إلى ضعف نمو الخلايا وتطورها ومن الممكن أن تؤدي في النهاية إلى سرطان المعدة".


وأكد زيناتولين أنه "في متوسط سن 50-60، قد يعاني ما يصل إلى أربعة أشخاص من كل 100 من سرطان المعدة مع التهاب المعدة السابق".

 

ولاحظ الطبيب أن "تطور السرطان أمر مستحيل في بيئة طبيعية، لذلك أوصى، بشدة، الأشخاص بالخضوع للتشخيص بشكل منتظم"، وأشار إلى أن "سرطان الغدد الليمفاوية المعدي يتكون في حالة العمليات الالتهابية المطولة، ولا يمكن علاجه تماما إلا إذا تم القضاء على البكتيريا".

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_1_16_12_38_7_480

تغيرات خطيرة يسببها نقص فيتامين B12

download

أطعمة تساعد في زيادة تدفق الدم بشكل طبيعي

el-papel-de-las-lagrimas

لماذا نبكي وماذا تفعل بنا الدموع؟

tbl_articles_article_21186_1524252bc39-12df-402c-b4ff-6885803fa5c5

طرق بسيطة للنوم السريع بعد الاستيقاظ ليلا

مراحل-نمو-الإنسان-من-الطفولة-إلى-الشيخوخة

'حرارة الجسم وضرس العقل'.. علامات على تطور جسم الإنسان

6440716-1693233654

مشروبات تتسبب ببروز سرطان القولون.. تجنّبوها

أخبار متعلقة
db29b7ddbafc00e18215482c024a20a1

دراسة.. يمكنك تناول المعكرونة وخسارة الوزن

2018_2_27_15_17_45_344

'الرهاب الاجتماعي' أسبابه وطرق علاجه

11-228

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

01-1-1200x675

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

cb53dda495f261790de4b9ad119f0077

تحذيرات صحية بشأن الاستحمام كل يوم!

5edf37de4236040cda08f851

تحذير من مخاطر الأطعمة خالية الدسم