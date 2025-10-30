الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية أن الشوفان غني بـالألياف التي تحسن وظائف الأمعاء، ويحتوي على أكثر من 250% من الحاجة اليومية للمنغنيز الضروري للعظام والأنسجة. كما يضم فيتامينات B التي تدعم الجهاز العصبي وتبطئ علامات الشيخوخة.
ويُنصح بتناول نحو 150 غراماً يومياً من الشوفان المطهو لمدة 15–20 دقيقة للحفاظ على قيمته الغذائية، مع تجنّب الأنواع سريعة التحضير المضاف إليها السكر والمواد الحافظة.
