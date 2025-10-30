الخميس 2025-10-30 05:02 م
 

الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

نهعن
تعبيرية
 
الخميس، 30-10-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-  ينصح الأطباء بتناول الشوفان لمرضى ارتفاع ضغط الدم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ودوره في تنظيم الضغط.

اضافة اعلان


وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية أن الشوفان غني بـالألياف التي تحسن وظائف الأمعاء، ويحتوي على أكثر من 250% من الحاجة اليومية للمنغنيز الضروري للعظام والأنسجة. كما يضم فيتامينات B التي تدعم الجهاز العصبي وتبطئ علامات الشيخوخة.


ويُنصح بتناول نحو 150 غراماً يومياً من الشوفان المطهو لمدة 15–20 دقيقة للحفاظ على قيمته الغذائية، مع تجنّب الأنواع سريعة التحضير المضاف إليها السكر والمواد الحافظة.

 

روسيا اليوم 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

عربي ودولي والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

أخبار محلية الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

شؤون برلمانية مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

نهعن

طب وصحة الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

الوفيات جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

5

طب وصحة مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة



 
 





الأكثر مشاهدة