علاج جذري لمضاعفات السكري

الوكيل الإخباري- نجح باحثون من جامعة ألباني وكلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك في اكتشاف طريقة جديدة لحجب مسار خلوي رئيسي يساهم في الالتهاب المزمن ويعيق التئام الجروح لدى مرضى السكري.



وتمكّن الفريق من تطوير جزيء دوائي صغير يعرف باسم RAGE406R، يعمل على تعطيل تفاعل متسلسل داخل الخلايا يعد من أبرز أسباب مضاعفات السكري.

وأوضح ألكسندر شيختمان، الأستاذ في قسم الكيمياء ومعهد الحمض النووي الريبي بجامعة ألباني، أن العلاجات الحالية تركز على ضبط مستويات السكر في الدم وإبطاء تطور المرض، لكنها لا تعالج الالتهاب الكامن الذي يقود إلى مضاعفاته.

وأضاف أن الدراسة تكشف عن مسار علاجي واعد قد يمهّد لتطوير مؤشرات جديدة لقياس فعالية العلاج في النماذج الحيوانية.



وبيّنت الدراسة أن مرضى السكري يعانون من تراكم جزيئات ضارة تعرف باسم منتجات الغليكوزيل النهائية المتقدمة (AGEs)، والتي تنشّط مستقبلا خلويا يسمى RAGE. ويؤدي هذا المستقبل إلى تحفيز بروتين داخلي يسمى "ديافانوس-1" (DIAPH1)، ما يسبب التهابا مزمنا ويضعف التئام الجروح.



وباستخدام تقنيات البيولوجيا البنيوية، حدد الفريق موقع ارتباط رئيسيا في البروتين DIAPH1 يمكن تعطيله بالجزيء الجديد RAGE406R، الذي يمنع تفاعل المستقبل مع البروتين ويوقف مسار الالتهاب.



وقالت الباحثة المشاركة باراستو نزاريان، طالبة الدكتوراه في جامعة ألباني، إنها فحصت أكثر من 100 جزيء لتحديد الصيغة الأكثر فعالية في كبح المسار الالتهابي، مضيفة أن RAGE406R أظهر قدرة قوية على تثبيط الالتهاب المزمن وتحسين التئام الجروح.



وأظهرت التجارب على الخلايا البشرية والفئران أن المركب الجديد خفض مستويات الالتهاب بشكل ملحوظ، وسرّع التئام الجروح لدى النماذج المصابة بالسكري.



وأكدت آن ماري شميدت، أستاذة الغدد الصماء في كلية غروسمان للطب، أن الجزيء الجديد يمثل أول علاج محتمل يستهدف الأسباب الجذرية لمضاعفات السكري، موضحة أنه إذا أثبت فعاليته في التجارب السريرية على البشر، فقد يحدث تحولا نوعيا في علاج مرضى السكري من كلا النوعين (الأول والثاني).