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الإثنين، 20-03-2023 04:20 م

هل القهوة ترفع السكر والضغط؟

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الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن القهوة من المشروبات التي يحظر تناولها عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وهذا ما نفاه الدكتور السيد المر، استشاري أمراض الباطنة بمستشفيات جامعة الزقايق.

هل القهوة ممنوعة لمرضى الضغط المرتفع؟
وقال المر إن القهوة ليست ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع كما يروج الكثيرون، ومع ذلك، ينبغي عليهم تناولها في ضوء مجموعة من الإرشادات.

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وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن القهوة تتميز باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية.


وأضاف أن القهوة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولكن بشكل مؤقت، يستمر من نصف ساعة إلى ساعتين، مضيفًا: "لذلك يجب على المريض تناولها باعتدال، مع ضرورة عدم قياس الضغط بعد احتسائها مباشرة، لضمان الحصول على نتائج دقيقة".


وأوصى مرضى الضغط المرتفع أيضًا، بعدم تناول القهوة قبل أو بعد أو مع الأدوية، لأنها قد تتداخل معها، مما يؤدي إلى تقليل مفعولها في الجسم.


هل القهوة ممنوعة لمرضى السكري؟
وأشار المر إلى خطأ الاعتقاد الشائع بشأن أن القهوة ترفع سكر الدم، موضحًا أنها من المشروبات التي تلعب دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالسكري.


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واستشهد المر بنتائج دراسة سابقة أجريت على أكثر 200 ألف شخص، مشيرًا إلى أن الباحثين وجدوا أن الذين يشربون القهوة بشكل يومي أقل عرضة للإصابة بداء السكري، مقارنة بمن لا يتناولها.

 

الكوسنلتو الطبي

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