هل القهوة تسبب التهابات الجسم؟- إليك الكمية الآمنة

الوكيل الإخباري - تحظى القهوة بشعبية كبيرة للغاية في مختلف دول العالم، حيث ينيل الكثير من الأشخاص إلى تناولها في أوقات مختلفة من اليوم، وخاصة في فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، للمساعدة على الشعور باليقظة.

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هل القهوة تسبب الالتهابات؟

تشير الأبحاث إلى أن القهوة لا تسبب الالتهابات لدى معظم الأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يتناولون منها أكثر كوب أو كوبين.



وعلى العكس، قد يكون للقهوة تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، ويُعتقد أن هذه التأثيرات هي السبب الرئيسي وراء ربط الأبحاث بين استهلاك القهوة المنتظم وانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات المرتبطة بالالتهابات، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والسكري من النوع الثاني والنقرس وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



وتنبع فوائد القهوة المضادة للالتهابات من احتوائها على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيًا، حيث يعد هذا المشروب مصدرا جيدا بشكل خاص للمركبات التي تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.



وتمنع مادة البوليفينول الموجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك، والديتربين والتريجونيلين، الجذور الحرة من التسبب في الضرر الذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الالتهاب، كما أن بعضها يمنع إنتاج المركبات الالتهابية عن طريق تثبيط التعبير الجيني والإنزيمات المرتبطة بتطورها.



بالنسبة لمحبي القهوة منزوعة الكافيين، تشير الدراسات إلى أنها تقدم فوائد مماثلة للقهوة العادية، حيث أشارت النتائج في بعض الدراسات إلى أن الانخفاض في علامات الالتهاب قد يكون أقل قليلا عند استهلاك المشروبات منزوعة الكافيين مقارنةً بتلك التي تحتوي على الكافيين.



ومع ذلك، فإن الإجماع العام هو أن الكافيين ليس المساهم الرئيسي في الفوائد المضادة للالتهابات التي لوحظت مع استهلاك القهوة.، بل إن مادة البوليفينول الأخرى الموجودة في القهوة هي المسؤولة، وهي موجودة في كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين.



ما هي كمية الكافيين الآمنة؟

التأثير المنشط للكافيين هو السبب الذي يدفع الكثير منا إلى تناول القهوة، ولكن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب التوتر وتسارع نبضات القلب.



ووفقًا للدراسات، حصل الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة التي تحتوي على الكافيين"من 3 إلى 7 أكواب" على فوائد مماثلة جدًا مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل، وهذا يعني أنك لا يجب أن تستهلك الكثير من القهوة التي تحتوي على الكافيين.



ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يعتبر تناول 400 ملليجرام من الكافيين يوميا آمنا بشكل عام، وهي الكمية الموجودة في 4 أو 5 أكواب من القهوة.



ويجب الانتباه إلى أن الكميات التي تناسبك ليست بالضرورة التي تناسب الآخرين، حيث يجب تقليل القهوة إذا لاحظت آثارًا جانبية، مثل القلق أو سرعة ضربات القلب أو اضطراب المعدة أو الصداع أو تغيرات المزاج.

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