الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شاب دهساً في مرج الحمام

النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

5 شهداء بينهم رضيع وامرأة بقصف طائرات الاحتلال

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

كتائب القسام تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مغتصبة "سديروت"

استهداف مركبة إسعاف وإصابة 4 من طاقمها في غزة

طوفان الأقصى تكشف نظرة الغرب "العوراء" لما يحدث في فلسطين

المقاومة تدعو للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني

فيديو - مشاهد مؤلمة من الدمار الذي خلفته صواريخ الاحتلال في حي الرمال

الشيكل يواصل خسائره ويتراجع إلى أدنى مستوياته

الثلاثاء، 10-10-2023 10:02 ص

هل القهوة تسبب التهابات الجسم؟- إليك الكمية الآمنة

tbl_articles_article_25027_472d278f7ce-2bd1-40ee-9ef4-63b5b5614d53


الوكيل الإخباري - تحظى القهوة بشعبية كبيرة للغاية في مختلف دول العالم، حيث ينيل الكثير من الأشخاص إلى تناولها في أوقات مختلفة من اليوم، وخاصة في فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، للمساعدة على الشعور باليقظة.

اضافة اعلان


هل القهوة تسبب الالتهابات؟
تشير الأبحاث إلى أن القهوة لا تسبب الالتهابات لدى معظم الأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يتناولون منها أكثر كوب أو كوبين.


وعلى العكس، قد يكون للقهوة تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، ويُعتقد أن هذه التأثيرات هي السبب الرئيسي وراء ربط الأبحاث بين استهلاك القهوة المنتظم وانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات المرتبطة بالالتهابات، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والسكري من النوع الثاني والنقرس وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.


وتنبع فوائد القهوة المضادة للالتهابات من احتوائها على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيًا، حيث يعد هذا المشروب مصدرا جيدا بشكل خاص للمركبات التي تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.


وتمنع مادة البوليفينول الموجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك، والديتربين والتريجونيلين، الجذور الحرة من التسبب في الضرر الذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الالتهاب، كما أن بعضها يمنع إنتاج المركبات الالتهابية عن طريق تثبيط التعبير الجيني والإنزيمات المرتبطة بتطورها.


بالنسبة لمحبي القهوة منزوعة الكافيين، تشير الدراسات إلى أنها تقدم فوائد مماثلة للقهوة العادية، حيث أشارت النتائج في بعض الدراسات إلى أن الانخفاض في علامات الالتهاب قد يكون أقل قليلا عند استهلاك المشروبات منزوعة الكافيين مقارنةً بتلك التي تحتوي على الكافيين.


ومع ذلك، فإن الإجماع العام هو أن الكافيين ليس المساهم الرئيسي في الفوائد المضادة للالتهابات التي لوحظت مع استهلاك القهوة.، بل إن مادة البوليفينول الأخرى الموجودة في القهوة هي المسؤولة، وهي موجودة في كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين.


ما هي كمية الكافيين الآمنة؟
التأثير المنشط للكافيين هو السبب الذي يدفع الكثير منا إلى تناول القهوة، ولكن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب التوتر وتسارع نبضات القلب.


ووفقًا للدراسات، حصل الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة التي تحتوي على الكافيين"من 3 إلى 7 أكواب" على فوائد مماثلة جدًا مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل، وهذا يعني أنك لا يجب أن تستهلك الكثير من القهوة التي تحتوي على الكافيين.


ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يعتبر تناول 400 ملليجرام من الكافيين يوميا آمنا بشكل عام، وهي الكمية الموجودة في 4 أو 5 أكواب من القهوة.


ويجب الانتباه إلى أن الكميات التي تناسبك ليست بالضرورة التي تناسب الآخرين، حيث يجب تقليل القهوة إذا لاحظت آثارًا جانبية، مثل القلق أو سرعة ضربات القلب أو اضطراب المعدة أو الصداع أو تغيرات المزاج.

 

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1756366-595290748

كيف يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الصباح

yY9VWUhcIeNBijH3VFI3PfKJOCAtmyuyix7fJumRtrrxte2UzQNbUZfAwa8UfHnh-photo-cerveau-traumatisme

النشاط البدني يساعد الدماغ على إزالة الفضلات

2020_10_24_14_41_53_567

5 أطعمة تزيد الشعور بالجوع.. احذرها

191217120436681~طريقة-الحد-من-نوبات-الاكتئاب

نصائح فعالة للتخلص من الكآبة

f05093612511

'الجوع الكاذب' مشكلة يعاني منها الجميع... حيل للتخلص منه

Gel-Nail-Polish-Art

استعمال أظافر الجل جميل.. ولكن يحمل مخاطر

أخبار متعلقة
20231071735396188S

القهوة والشاي في منتصف العمر.. يحميان من الضعف الجسدي

2023_8_13_19_23_25_313

4 مشروبات سحرية لخفض الكوليسترول في الدم

5-أدوية-لا-يجب-تناولها-عند-شرب-القهوة-وإليك-الأسباب1-800x500

تعرف على 5 أدوية لا يجب تناولها عند تناول القهوة

2023_3_16_23_12_4_292

ما أسباب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة؟

1695195400_image

تعرف على حالات الإصابة بالصداع نتيجة الكافيين

cafesmile210921103854323~

لعشاق القهوة.. إليكم الوقت المثالي لتناولها