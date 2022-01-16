الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمن العام يسيّر بعثته المتوجهة إلى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة

التربية: لا تغيير على موعد امتحان التكميلي

الملك يطلع على خطة الحكومة الزراعية للأعوام (2022 – 2025)

تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

هيئة النقل تتخذ إجراءات احترازية في ظل الحالة الجوية السائدة

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية الاثنين إلى العاشرة صباحا

بلدية السلط تتعامل مع عدد من الحوادث جراء المنخفض الجوي

المغرب ينظم رحلات استثنائية باتجاه 9 دول بينها تركيا

وزير التخطيط: عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في نيسان

عاجل

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية يوم غدٍ الى الساعة 10

الأحد، 16-01-2022 02:56 م

هل الموز يزيد وزن الجنين

ما هي فوائد الموز للحامل وكيف يزيد من وزن الجنين


الوكيل الإخباري - وزن الجنين يتأثر بما تتناوله الحامل أثناء فترة الحمل، فقد يزيد أو ينقض وفقاً للخطة الغذائية التي تتبعها الحامل خلال مراحل الحمل المختلفة، ويعد الموز أحد الأكلات المثالية خلال فترة الحمل، فهل يزيد من وزن الجنين أم لا؟.

اضافة اعلان

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة و المعادن و الفيتامينات مثل : البروتينات والدهون والألياف، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، وفيتامين سي، ولذلك يعد الموز أحد أهم الأكلات التي تزيد من وزن الجنين أثناء الحمل، وخصوصاً مع إحتوائه على مغذيات طبيعية للحامل والجنين، ولذلك ينصح بتناوله أثناء الحمل.

 

بجانب الموز، توجد أكلات أخرى تزيد وزن الجنين، وهذه الأكلات هي :


الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة على فيتامين هـ والسيلينيوم الضروريان جداً لسلامة الحمل، والمساهمة في زيادة وزن الجنين.


التمر
يحتوي التمر على قيمة غذائية كبيرة وسكريات مفيدة للجنين، فضلاً عن غناه بالحديد الضروري لعلاج فقر الدم وتعزيز نسبة الهيموجلوبين بالدم، كما أنه يساعد في تعزيز المناعة عند الحامل.


الخضروات والفاكهة
تساعد الخضراوات الداكنة والفواكه الحمضية مثل والكرز والفواكه الأخرى مثل العنب في زيادة وزن الجنين، لاحتوائها على سكريات طبيعية.


الكربوهيدرات
تعتبر الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الضرورية لكل من الحاول والجنين، ولذلك تدخل ضمن أكلات تزيد وزن الجنين، والتي من بينها المشمش المجفف لإحتوائه على سكريات مفيدة جداً.


الأسماك والمكسرات
إن تناول الأسماك والمكسرات أثناء الحمل من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم في زيادة وزن الجنين، والتي من بينها، أسماك السلمون، والمكسرات مثل الجوز واللوز.


منتجات الألبان
لمنتجات الألبات دور كبير في تعزيز نمو الجنين، ومن الأكلات التي تفعل ذلك،  الجبن والزبادي والزبدة والحليب واللبن الرائب، لأنها تمد الجنين بعناصر غذائية متنوعة تعزز من نموه.


اللحوم والدواجن
تعد اللحوم والدواجن مصدراً جيدً للبروتين من الأكلات التي تزيد وزن الجنين، ومن هذه الأكلات، الكبد واللحم والدجاج.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نصائح ذهبية لحماية بشرة طفلك من برودة الشتاء (1)

نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة طفلك في الشتاء

وجبة الفطور المثالية يجب ان تضم عصيدة الشوفان الصحية

أنواع من وجبات الفطور تتسبب بالأورام السرطانية

tbl_articles_article_21394_23396776af7-f0c4-40a4-b4db-b521ddcb7882

طرق الوقاية من حساسية الشتاء

mother-4-160

نصائح لإدارة الوقت لطفلك المصاب بفرط الحركة

51320

أفضل تمارين شد عضلات الذراعين

127-175842-diabetic-foot-prevention-methods_700x400

حيل تمكن مرضى السكري من تجنب الإصابة بقرح القدم

أخبار متعلقة
المعدل-الطبيعي-لزيادة-وزنك-خلال-الحمل-شهرًا-بشهر

طرق لزيادة وزن الحامل النحيفة