هل الموز يزيد وزن الجنين

الوكيل الإخباري - وزن الجنين يتأثر بما تتناوله الحامل أثناء فترة الحمل، فقد يزيد أو ينقض وفقاً للخطة الغذائية التي تتبعها الحامل خلال مراحل الحمل المختلفة، ويعد الموز أحد الأكلات المثالية خلال فترة الحمل، فهل يزيد من وزن الجنين أم لا؟.





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يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة و المعادن و الفيتامينات مثل : البروتينات والدهون والألياف، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، وفيتامين سي، ولذلك يعد الموز أحد أهم الأكلات التي تزيد من وزن الجنين أثناء الحمل، وخصوصاً مع إحتوائه على مغذيات طبيعية للحامل والجنين، ولذلك ينصح بتناوله أثناء الحمل.

بجانب الموز، توجد أكلات أخرى تزيد وزن الجنين، وهذه الأكلات هي :



الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على فيتامين هـ والسيلينيوم الضروريان جداً لسلامة الحمل، والمساهمة في زيادة وزن الجنين.



التمر

يحتوي التمر على قيمة غذائية كبيرة وسكريات مفيدة للجنين، فضلاً عن غناه بالحديد الضروري لعلاج فقر الدم وتعزيز نسبة الهيموجلوبين بالدم، كما أنه يساعد في تعزيز المناعة عند الحامل.



الخضروات والفاكهة

تساعد الخضراوات الداكنة والفواكه الحمضية مثل والكرز والفواكه الأخرى مثل العنب في زيادة وزن الجنين، لاحتوائها على سكريات طبيعية.



الكربوهيدرات

تعتبر الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الضرورية لكل من الحاول والجنين، ولذلك تدخل ضمن أكلات تزيد وزن الجنين، والتي من بينها المشمش المجفف لإحتوائه على سكريات مفيدة جداً.



الأسماك والمكسرات

إن تناول الأسماك والمكسرات أثناء الحمل من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم في زيادة وزن الجنين، والتي من بينها، أسماك السلمون، والمكسرات مثل الجوز واللوز.



منتجات الألبان

لمنتجات الألبات دور كبير في تعزيز نمو الجنين، ومن الأكلات التي تفعل ذلك، الجبن والزبادي والزبدة والحليب واللبن الرائب، لأنها تمد الجنين بعناصر غذائية متنوعة تعزز من نموه.



اللحوم والدواجن

تعد اللحوم والدواجن مصدراً جيدً للبروتين من الأكلات التي تزيد وزن الجنين، ومن هذه الأكلات، الكبد واللحم والدجاج.

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