هل تسبب أمراض الكلى ارتفاع الضغط؟

الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن هناك علاقة وثيقة بين أمراض الكلى والضغط، فأمراض الكلى تؤدي لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الضغط يؤثر على أداء الكلى.



وأوضح موافي، خلال احدى اللقاءات التلفزيونية ، أن الكلى تعمل بضغط الدم وليس بالطاقة كما هو حال القلب والمخ، مشيرًا إلى أن الكلى بها مليون مصفاة تخلص الجسم من السموم، وتقوم بتصفية 180 لتر دم في اليوم الواحد.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الكلى كعضو لا تحتاج إلى الطاقة، ولكن تعمل بضغط الدم، وتتأثر بضيق شرايين الكلى وارتفاع ضغط الدم.

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وكشف موافي، أن مرض الضغط في المعتاد يأتي في المراحل العمرية المتقدمة، لكن هذا لا يعني أنه لا يصيب الشباب.



وتابع أن هناك فرقًا كبيرًا بين انخفاض الضغط وارتفاعه، فالأول له أسبابه ويسهل الكشف عنه وتشخيصه، ويعود لأسباب، مثل نقص الكورتيزون أو نقص الملح، أما ارتفاع الضغط فله أسباب إما ثانوية أو أولية، مشددًا على أن ارتفاع الضغط أخطر بكثير من انخفاضه، لأنه يؤثر على شرايين الجسم كافة.



الكونسلتو الطبي

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