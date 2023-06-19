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الإثنين، 19-06-2023 03:37 م

لمرضى ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذا الطعام قبل النوم !

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الوكيل الإخباري- ارتفاع معدل ضغط الدم في الجسم من الأمراض المزمنة التي تحتم على مصابيها اتباع نظام غذائي معين، يتضمن تناول أطعمة معينة والابتعاد عن أخرى، وخاصة في فترة ما قبل النوم.

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نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الوجبات المفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم قبل النوم، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".


وجبات مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم


1- موز مع زبدة البندق
يعتبر هذا المزيج خيارًا رائعًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لأن الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، بينما تحتوي زبدة البندق على المغنيسيوم، إلى جانب الأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتينات، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع.

2- دقيق الشوفان بالفواكه والمكسرات أو البذور غير المملحة
دقيق الشوفان لا يعد وجبة مثالية للإفطار فحسب، حيث يمكن أن يكون وجبة خفيفة رائعة قبل النوم أيضًا، حيث يحتوي على نسب عالية من الألياف، ووجدت الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان في الشوفان تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.


وعند إضافة الفاكهة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمكسرات أو البذور الصحية للقلب، من الممكن أن تحصل على وجبة متكاملة.


3- الزبادي والفواكه
تمد منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الزبادي أو الجبن القريش، الجسم بالكالسيوم المخفض لضغط الدم، ويحتوي كل من الزبادي والجبن القريش أيضًا على البروتين وبعض الدهون، التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع.


ويمكن إضافة الفواكه إليه، وخاصًة التفاح والكيوي والتوت، فجميعها غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض ضغط الدم والالتهابات.


4- الخضروات مع الحمص
ينصح بتناول الخضروات المختلفة، مثل شرائح الفلفل الحلو والبازلاء والخيار والفاصوليا الخضراء، كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، لأنها مليئة بالبوتاسيوم والفيتامينات والألياف، كما أنها غنية بالمياه، والتي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا، وهو إجراء مهم آخر للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.
كما يمد الحمص الجسم ببعض البروتين والألياف والقليل من الدهون، مما يجعله وجبة خفيفة جيدة.

 

5- الحبوب الكاملة مع الأفوكادو
وضع الأفوكادو فوق شريحة من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة يعتبر وجبة خفيفة متوازنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيثي تمد تلك الوجبة الجسم بالكثير من الألياف والدهون الصحية، للمساعدة في إدارة ضغط الدم، حتى قبل النوم.


6- المكسرات غير المملحة مع الشوكولاتة الداكنة
تعتبر وجبة رائعة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث إن المكسرات غنية بالمغنيسيوم، بينما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، واللذان يساعدان في خفض ضغط الدم.

 

الكونسلتو الطبي

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