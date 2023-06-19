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الإثنين، 19-06-2023 10:14 ص

كيف تحافظ على صحة كليتك في الصيف؟ .. 5 ارشادات

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الوكيل الإخباري- يزداد خطر الإصابة بأمراض الكلى في فصل الصيف، ويرجع السبب إلى ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة، مثل عدم شرب ما يكفي من الماء.

نستعرض في السطور التالية، نصائح للحفاظ على صحة الكلى في الصيف، وفقًا لموقع "Healthshots".

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نصائح للحفاظ على الكلى في الصيف


1- شرب الماء
يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم في الصيف، لأن الجفاف يزيد من تركيز الأملاح في الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة الكلى.


2- تجنب المشروبات السكرية
من الضروري الابتعاد تمامًا عن المشروبات الغنية بالسكريات في الصيف، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأن سكر يشكل ضغطًا كبيرًا على صحة الكلى، حيث تضطر إلى العمل بجهدٍ أكبر، لطرده خارج الجسم عن طريق البول.


3- تقليل القهوة والشاي
رغم القيمة الغذائية العالية للقهوة والشاي، لا بد من تناولهما باعتدال، لأن الإفراط فيهما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، وهو من المواد المدرة للبول.


4- تناول الخضراوات والفواكه
بجانب شرب الماء، لا بد من اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه، مثل الخيار والبطيخ والخوخ والخس، لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء.


5- التوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة
للحفاظ على صحة الكلى في الصيف، لا غنى عن تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبات واللحوم المصنعة، لاحتواء هذه المنتجات على مستويات عالية من الملح، الذي يسبب الجفاف.

 

الكونسلتو الطبي 

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