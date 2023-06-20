طبيب يحذر: هذا الجبن ممنوع على مرضى الضغط المرتفع !

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن من الصعب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج فقط، بل يتعين على المريض أيضًا اتباع نمط حياة صحي، يتضمن مجموعة من الإرشادات.

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وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إن أولى النصائح التي ينبغي على مريض الضغط المرتفع الالتزام بها هي الانتظام في ممارسة الرياضة.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ممارسة الرياضة تلعب دورًا كبيرًا في التقليل من حدة الانفعال عند مرضى الضغط المرتفع، موضحًا أنها تحفز المخ على إنتاج هرمون الأندروفين، الذي يساهم في تحسين المزاج.



وشدد أيضًا على ضرورة عدم إضافة الملح إلى الطعام أثناء الطهي وتجنب الأطعمة الغنية به، مثل الجبن الرومي والمخللات والمعلبات والوجبات الجاهزة، مشيرًا إلى وجود بدائل آمنة لمرضى الضغط المرتفع، مثل الليمون والثوم.



واختتم موافي حديثه بتوصية مرضى الضغط المرتفع بالابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة من الصوديوم.

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