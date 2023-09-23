السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

العيسوي يلتقي وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان)

زلزال جديد يضرب تركيا

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

مغادرة 3121 لاجئا سوريا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر

الشرطة المجتمعية تزور مدارس وتلقي محاضرات توعوية في مادبا

مادبا.. ارتفاع عدد السياح 116 %

السبت، 23-09-2023 03:19 م

هل تشعرين بالبرد أثناء الحمل؟.. إليكِ الأسباب

1246349707


الوكيل الإخباري - تشعر بعض النساء بالبرد خلال فترة الحمل، مما يزيد من التوتر والقلق خوفًا على الجنين من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية لذلك يجب التعرف على أسباب الشعور بالبرد للحصول على العلاج المناسب.

اضافة اعلان

 

هل من الطبيعي الشعور بالبرودة أثناء الحمل؟
أكد الأطباءL أنه ليس من الطبيعي الشعور بالبرودة أثناء الحمل فمن الممكن أن يؤدي هرمون الاستروجين إلى رفع درجة حرارة الجسم قليلا إلى جانب بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.


أسباب البرودة أثناء الحمل
هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالبرودة خلال فترة الحمل من بينها:


1-الحمى
قد تشعر بعض النساء بالبرودة الشديدة المفاجئة، مما يؤكد إصابتهم بالحمى خاصًة مع ظهور أعراض أخرى، مثل القشعريرة وآلام الجسم، مما يتسبب في زيادة خطر التعرض لمضاعفات سلبية بما في ذلك التشوهات الخلقية في الأذن والعين والوجه والرقبة، لذلك يجب أن تحرص الأمهات جيدًا على استشارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب لتقليل خطر الإصابة وحماية الجنين.


2-مشاكل الغدة الدرقية
عادًة ما يحدث قصور الغدة الدرقية في حالة عدم إنتاج الغدة لما يكفي من الهرمون، وبالتالي الشعور بالبرودة والتعب إلى جانب بعض الأعراض المزعجة، مثل الإمساك وتشنجات العضلات وانخفاض الطاقة وعدم القدرة على التركيز وقد يتسبب الحمل نفسه في قصور الغدة الدرقية، مما يستوجب المتابعة جيدًا مع الطبيب المختص.


3-عدم الشعور بالراحة أثناء الليل
قد تعاني بعض النساء الحوامل من التعرق الليلي الذي يتسبب في الإصابة بالبرد، بالإضافة إلى ذلك فإن التعرق الليلي مشكلة خطيرة ولكنه يتسبب في صعوبة النوم والشعور بالبرودة التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة مما يتطلب حل المشكلة الرئيسية.


طرق الوقاية والعلاج
في بعض الأحيان يكون الشعور بالبرودة مجرد اختلاف مؤقت في طبيعة الجسم وحينها لا تحتاج الحامل إلى علاج ولكن في حالة وجود مشكلة صحية يتطلب ذلك العلاج سريعًا، مثل قصور الغدة الدرقية كما يمكن اتباع بعض الطرق البسيطة للحفاظ على درجة حرارة الجسم من بينها:


- ارتداء ملابس مريحة.
- تدفئة المنزل خاصة في الشتاء.
- تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدا، لأنها غير آمنة للحامل.
- الابتعاد عن المرضى وغسل اليدين بإستمرار لتجنب الإصابة بالعدوى.
- النوم في غرفة باردة لمنع التعرق الليلي.
- إجراء فحص الدم لقياس وظيفة الغدة الدرقية.
- الحصول على مصل الأنفلونزا.

 

الكونسلتو 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19339_3422b41bbf6-bd15-4a5a-85b3-d9fae7b1e6ff

7 أطعمة ومشروبات خارقة للوقاية من حصوات الكلى

5441063581590061091

خبير تغذية يحذر من خطأ قاتل في وجبات كبار السن

Spinach-leaves-diabetes-732x549-thumbnail

خبر سار لمرضى السكري .. دراسة تكشف فوائد السبانخ لشفاء جروح السكري

istock-924429894

5 نصائح مفيدة لاستعادة القدرة على الحركة بعد الولادة القيصرية

أضرار_السهر_وقلة_النوم

لعشاق السهر.. النوم المتأخر يؤدي الى مرض خطير

٨

أكثر أنواع الخبز فائدة لصحة الجسم- تعرف عليها

أخبار متعلقة
Thyroid-graphic-1024x768

لماذا تتضخم الغدة الدرقية؟