هل تشعرين بالبرد أثناء الحمل؟.. إليكِ الأسباب

الوكيل الإخباري - تشعر بعض النساء بالبرد خلال فترة الحمل، مما يزيد من التوتر والقلق خوفًا على الجنين من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية لذلك يجب التعرف على أسباب الشعور بالبرد للحصول على العلاج المناسب.

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هل من الطبيعي الشعور بالبرودة أثناء الحمل؟

أكد الأطباءL أنه ليس من الطبيعي الشعور بالبرودة أثناء الحمل فمن الممكن أن يؤدي هرمون الاستروجين إلى رفع درجة حرارة الجسم قليلا إلى جانب بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.



أسباب البرودة أثناء الحمل

هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالبرودة خلال فترة الحمل من بينها:



1-الحمى

قد تشعر بعض النساء بالبرودة الشديدة المفاجئة، مما يؤكد إصابتهم بالحمى خاصًة مع ظهور أعراض أخرى، مثل القشعريرة وآلام الجسم، مما يتسبب في زيادة خطر التعرض لمضاعفات سلبية بما في ذلك التشوهات الخلقية في الأذن والعين والوجه والرقبة، لذلك يجب أن تحرص الأمهات جيدًا على استشارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب لتقليل خطر الإصابة وحماية الجنين.



2-مشاكل الغدة الدرقية

عادًة ما يحدث قصور الغدة الدرقية في حالة عدم إنتاج الغدة لما يكفي من الهرمون، وبالتالي الشعور بالبرودة والتعب إلى جانب بعض الأعراض المزعجة، مثل الإمساك وتشنجات العضلات وانخفاض الطاقة وعدم القدرة على التركيز وقد يتسبب الحمل نفسه في قصور الغدة الدرقية، مما يستوجب المتابعة جيدًا مع الطبيب المختص.



3-عدم الشعور بالراحة أثناء الليل

قد تعاني بعض النساء الحوامل من التعرق الليلي الذي يتسبب في الإصابة بالبرد، بالإضافة إلى ذلك فإن التعرق الليلي مشكلة خطيرة ولكنه يتسبب في صعوبة النوم والشعور بالبرودة التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة مما يتطلب حل المشكلة الرئيسية.



طرق الوقاية والعلاج

في بعض الأحيان يكون الشعور بالبرودة مجرد اختلاف مؤقت في طبيعة الجسم وحينها لا تحتاج الحامل إلى علاج ولكن في حالة وجود مشكلة صحية يتطلب ذلك العلاج سريعًا، مثل قصور الغدة الدرقية كما يمكن اتباع بعض الطرق البسيطة للحفاظ على درجة حرارة الجسم من بينها:



- ارتداء ملابس مريحة.

- تدفئة المنزل خاصة في الشتاء.

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدا، لأنها غير آمنة للحامل.

- الابتعاد عن المرضى وغسل اليدين بإستمرار لتجنب الإصابة بالعدوى.

- النوم في غرفة باردة لمنع التعرق الليلي.

- إجراء فحص الدم لقياس وظيفة الغدة الدرقية.

- الحصول على مصل الأنفلونزا.

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