هل تعاني من حصوات المرارة؟-.. هذا الحجم يتطلب الجراحة

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص من الإصابة بحصوات المرارة مما يتسبب في زيادة الشعور بالألم والقلق خوفًا من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث للجسم، وبالتالي يتطلب ذلك المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.



نستعرض في التقرير التالي أحجام حصوات المرارة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".

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يتراوح حجم حصوات المرارة بداية من حبة الرمل حتى كرة الجولف، وعادًة ما تؤثر حصوات المرارة على نسبة كبيرة من الأشخاص وقد يضطر الأطباء إلى التدخل الجراحي لتجنب الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث.



غالبًا لا يشعر المصاب بحصوات المرارة بأي أعراض مزعجة ما لم تسبب الحصوات أي مضاعفات، فمن الممكن أن تتسبب حصوات المرارة في انسداد القنوات الصفراوية مما يؤدي إلى مشاكل في الكبد أو المرارة أو البنكرياس، وبالتالي يشعر المريض بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.



تعرف حصوات المرارة بأنها كتل صلبة تشبه الحجارة، وعادًة ما تتكون من الكوليسترول أو البيليروبين ويتراوح لونها من الأسود أو الأزرق الداكن إلى الأصفر والأخضر، حيث يتسبب البيليروبين في ظهور الحصوات بلون أغمق، ويؤدي الكوليسترول إلى ظهورها بلون أفتح.

يؤكد العديد من الأطباء، أن فحوصات الموجات فوق الصوتية على البطن في الجزء العلوي الأيمن هي أفضل الاختبارات التي تكشف عن حصوات المرارة فهو يكشف أيضًا عن حجم الحصوات الموجودة على المرارة، ثم يتم إجراء التصوير المغناطيسي للبنكرياس لتأكيد التشخيص.



عادًة لا تتطلب حصوات المرارة علاج خاصًة في حالة عدم ظهور أي أعراض، ولكن في حالة زيادة عدد حصوات المرارة وزيادة حجمها يضطر الطبيب إلى التدخل الجراحي لاستئصال الحصوات والمرارة وذلك في حالة المعاناة من الألم الشديد الذي يصعب تحمله.



قد يصاب الأشخاص بحصوات المرارة حتى بعد إزالتها، وبالتالي هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للسيطرة على الحصوات ومنع تكونها مرة أخرى من بينها:



- الحفاظ على وزن الجسم.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تناول أطعمة غنية بالألياف والدهون الصحية.

متى يتم استشارة الطبيب المختص؟



يجب استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أعراض مزعجة لفترة طويلة من بينها:

- الغثيان.

- القيء.

- ألم البطن الذي يستمر لساعات طويلة.

- الحمى.

- القشعريرة.

- تغير لون البول.

- اصفرار الوجه.



الكونسلتو الطبي

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