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الخميس، 12-05-2022 04:11 م

هل تكرهين ممارسة الرياضة؟ إليك 5 بدائل ممتعة

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الوكيل الإخباري - "هل فكرتي يوماً، ماذا يمكنك أن تفعلين بدلاً من ممارسة الرياضة؟" دعونا نبحث عن بعض البدائل الممتعة للتمارين الرياضية لمساعدتك على حرق السعرات الحرارية إذا كنتِ من كارهي صالات الألعاب الرياضية.

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يمكن أن يكون هناك مائة طريقة مثيرة للاهتمام يمكن أن تحل محل روتين الصالة الرياضية، ولكن إليك 4 بدائل ممتعة للتمرين، والتي ستساعدك على تحقيق الحد الأدنى من التمارين اليومية على الأقل لمساعدتك على البقاء سعيدة وصحية. 

 

1 . الرقص 
إذا كنتِ تستمتعين به، فإن الرقص هو أحد أفضل الطرق لحرق بعض السعرات الحرارية، يُقال إن الرقص لمدة ساعة يحرق حوالي 400 إلى 500 سعرة حرارية. 

 

2 . المشي والتحدث 

يعد المشي السريع لمدة 40-45 دقيقة أفضل وسيلة لحرق ما يصل إلى 400 سعرة حرارية، يمكن أن يكون هذا الأسلوب فعال للغاية معكِ بدلاً من التمارين الرياضية القاسية في صالات الجيم، لكن قد يجد بعض الناس أنه من الممل المشي بمفردهم، لذا إما أن تقومي بالاستماع لبعض الموسيقى أو اطلبي من صديق المشي والدردشة معك. 

 

3 . ألعاب الفيديو 
قد يبدو هذا خياراً غريباً، لكننا لا نتحدث عن ألعاب الفيديو التي يتم التحكم فيها عن بعد أو عبر الإنترنت، نقترح جهاز Xbox الذي يساعد في ممارسة الألعاب كما لو كنت تلعبها في الخارج، وهذه هي أفضل طريقة لجعل أطفالك يمارسون الرياضة بطريقة آمنة وممتعة ومجهدة جسدياً في نفس الوقت.

4.التنزه مع الأصدقاء 
لا يساعدكِ التنزه أن تقضي وقتًا مع الأصدقاء فحسب، بل الذهاب معهم إلى أماكن يمكنكم جميعاً الانغماس فيها في نشاط بدني، سيساعدك هذا على عدم تفويت التمرين حتى في عطلات نهاية الأسبوع عندما يضغط عليك أصدقاؤك للخروج معهم. 

 

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