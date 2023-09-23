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السبت، 23-09-2023 05:30 م

هل شرب الزنجبيل ينظف القولون العصبي؟

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الوكيل الاخباري- يمكن تناول الزنجبيل بشكل منتظم لعلاج أعراض العديد من الأمراض بداية من نزلات البرد، وتحسين صحة القلب، بالإضافة إلى أنه قد يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام، إلا أنه قد يكون له بعض الفوائد الخاصة لمرضى القولون العصبي.

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هل شرب الزنجبيل ينظف القولون العصبي؟


يتميز الزنجبيل أنه له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك يُعتقد أن الزنجبيل يمكن أن يخفف من أعراض القولون العصبي، حيث وجدت الدراسات أن الزنجبيل له عدد من الفوائد المحتملة لصحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك:

- تقليل التشنجات المعوية.

- منع عسر الهضم.

- تقليل الانتفاخ.

- تقليل غازات البطن.

 

وفي دراسة تجريبية أجريت عام 2014، وجد الباحثون أن تناول الزنجبيل يوميًا خفف من أعراض القولون العصبي في مجموعة مكونة من 45 شخصًا، حيث وجد الباحثون أن ما لا يقل عن ثلث المشاركين في المجموعات الثلاث شهدوا انخفاضًا في الأعراض بنسبة 25% على الأقل.

 

الكونسلتو

 



 




 

 


 

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