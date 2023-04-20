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الخميس، 20-04-2023 09:53 ص

هل كعك العيد يرفع الضغط؟

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الوكيل الإخباري- يقبل بعض الأشخاص على تناول حلويات عيد الفطر المبارك، دون الانتباه للكمية المستهلكة منها، مع العلم أن الإفراط فيها قد يؤثر سلبًا على ضغط الدم.

نستعرض في التقرير التالي تأثير حلويات العيد على ضغط الدم، وفقًا لموقع "Very wellhealth".

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تأثير حلويات العيد على ضغط الدم


تناول حلويات العيد بشكل مفرط قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويرجع السبب إلى العوامل التالية:


1- زيادة الوزن
تتسبب حلويات العيد في زيادة الوزن، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والدهون والكربوهيدرات البسيطة وارتفاع سعراتها الحرارية.


وعند استمرار الإفراط في تناول كحك العيد، قد تتطور زيادة الوزن إلى الإصابة بالسمنة المفرطة، وهي من العوامل المؤدية لارتفاع ضغط الدم.


2- الفركتوز
تؤدي حلويات العيد التي تحتوي على قطع من الفواكه الطازجة أو المجففة إلى ارتفاع ضغط الدم أكثر من غيرها، نظرًا لاحتوائها على سكر الفركتوز.


ويرفع سكر الفركتوز ضغط الدم عن طريق زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، ومن ثم تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك المسئول عن الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية.


3- مقاومة الإنسولين
تقوم خلايا بيتا في البنكرياس بإفراز هرمون الإنسولين، لضبط مستوى السكريات التي حصل عليها الجسم من تناول حلويات العيد في الدم.


ولكن هناك مشكلة تسمى مقاومة الإنسولين، يعاني المصاب بها من انخفاض حساسية الجسم لهرمون الإنسولين، مما يدفع البنكرياس عند بعض الحالات إلى إنتاج المزيد منه، مما يؤدي إلى الإصابة بفرط إنسولين الدم.


وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم يعانون من فرط إنسولين الدم، الذي يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.


نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم عند تناول حلويات العيد


- تناول قطعتين فقط من حلويات العيد على مدار اليوم.

- تناول حلويات العيد بين الوجبات.
- شرب كمية وفيرة من الماء.
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والبقوليات والمكسرات.
- قياس ضغط الدم باستمرار.
- ممارسة رياضة المشي.


الكونسلتو الطبي

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