هل نقص فيتامين د يؤثر على العضلات؟

الوكيل الإخباري - يحتاج جسم الإنسان إلى كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الجسم وتعزيز وظائف الجسم مما يتطلب الحصول على ما يكفي منها ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.



أسباب نقص الفيتامينات وضعف العضلات

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن هناك بعض الأسباب التي تكشف نقص الفيتامينات ومن ثم ضعف العضلات حيث تتضح في:

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- اتباع نظام غير متوازن.

- الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي نتيجة سوء امتصاص الفيتامينات.

- تفاعل بعض الأدوية مع امتصاص الفيتامينات.



هل يؤثر نقص فيتامين د على ضعف العضلات؟

أكدت نتائج بعض الدراسات، أن نقص فيتامين د يؤثر على كافة الجسم بما في ذلك العضلات حيث يتسبب في:

- ضعف العضلات

يُساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفوسفور بشكل كبير، وهما من المعادن الأساسية لصحة العظام والعضلات، وبالتالي يتسبب نقص الفيتامين في ضعف العضلات بشكل ملحوظ.

- آلام العضلات

يعمل فيتامين د على تنظيم وظائف الجهاز المناعي، وبالتالي في حالة نقص فيتامين د فإن الجسم يصبح أكثر عرضة للالتهابات، مما قد يؤدي إلى آلام العضلات الواضح.

- تشنجات العضلات

قد يتسبب نقص فيتامين د في تهيج الأعصاب بشكل ملحوظ ومن ثم تشنج العضلات، وذلك لأن فيتامين د يساعد على تنظيم وظائف الأعصاب الذي يحمي من التشنج والتيبس.



علاج نقص الفيتامينات

يعتمد علاج نقص الفيتامينات على نوع الفيتامين الناقص ويتضمن علاج نقص الفيتامينات ما يلي:

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

- تناول المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب المختص.

- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

- التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم.

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