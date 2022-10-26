هل يعالج الخيار ارتجاع المريء؟

الوكيل الإخباري-للتغذية السليمة دور كبير في علاج ارتجاع المريء، ومن بين الأطعمة الصحية، يشاع أن الخيار يساهم في تخفيف حموضة المعدة، فهل هذا صحيح؟

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في السطور التالية، يستعرض مدى فعالية الخيار في علاج ارتجاع المريء، وفقًا لمعهد الأنف والأذن والحنجرة "ENT Institute" وموقع "Livestrong".



هل الخيار يعالج ارتجاع المريء؟

يحتاج مرضى ارتجاع المريء إلى تناول الأطعمة القلوية، لتحييد حمض المعدة، وهذا ينطبق جملة وتفصيلًا على الخيار، لأن درجة حموضته تتراوح ما بين 5.1 و5.7.

ويعتبر الخيار بديلًا مناسبًا للفواكه الغنية بالبوتاسيوم، التي لا يستطيع مرضى ارتجاع المريء تناول معظمها، لأنها تتسبب في تفاقم حرقة المعدة لديهم، لغناها بالأحماض.



ومن الأسباب التي تجعل الخيار مفيدًا لمرضى ارجاع المريء، هو احتوائه على البروتياز، وهي إنزيمات تساعد على هضم الأطعمة الغنية بالبروتين بسهولة، بالإضافة إلى قدرتها على تنظيف الأمعاء من البكتيريا المضرة.



ويوفر الخيار أيضًا حماية لمرضى ارتجاع المريء ضد الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الحموضة والإمساك، لأنه يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، بفضل محتواه من الماء والألياف.



طريقة تناول الخيار لعلاج ارتجاع المريء

لضمان الاستفادة من الخيار في تخفيف أعراض المريء، يجب تناوله طازجًا، والابتعاد عن النوع المخلل منه، لاحتوائه على أحماض عالية، تؤدي بدورها إلى زيادة حمض المعدة، ومن ثم ارتداده إلى الحلق.



القيمة الغذائية للخيار

يمثل الماء نسبة 95% من إجمالي القيمة الغذائية للخيار، وعند تناول ثمرة واحدة منه، يحصل الجسم على المغذيات التالية:

- 16 سعرة حراري.

- 0.1 جرام من الدهون.

- 0.7 جرام من البروتين.

- 3.8 جرامًا من الكربوهيدرات.

- 3 % من الجرعة الموصى بها من البوتاسيوم.

- 5 % من النحاس.

- 4 % من المنجنيز.

- 3 % من فيتامين سي.

- 5 % من فيتامين B5.

