الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

تعرّف على الأسباب التي أبقت الدينار الأردني قوياً بوجه الأزمات الاقتصادية

الذهب يرتفع عالمياً

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف دهساً في العقبة

تجارة الأردن: عروض على نحو 60% من المواد الأساسية قبيل رمضان

السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

زيلينسكي: مقتل أكثر من 1100 روسي في أقل من أسبوع في باخموت

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي وللتعيين - اسماء

الإثنين، 13-03-2023 09:21 ص

هل يكفي النوم لمدة 6 ساعات؟

10 خرافات حول النوم قد تضر بصحتك.. احذرها! -(تعبيرية)


الوكيل الإخباري- تشير أدلة بحثية تبنتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إلى أن الحصول على نوم جيد ليلاً يمكن أن يضيف سنوات إلى العمر، بينما تفيد تقارير بأن نمط الحياة الحديث يجعل ربع البالغين لا يستوفون عدد ساعات النوم الصحية.

وبحسب موقع "هيلث داي"، يثير ذلك تساؤلاً لدى كثيرين عن الرقم السحري لساعات النوم، أو بمعنى أوضح الحد الأدنى الذي يحتاجه الجسم بالفعل من الراحة؟.

اضافة اعلان


ووجد بحث جديد، أجراه الدكتور نيتون فيرما في جامعة ساوث كاليفورنيا، أن النطاق الصحي للجسم لساعات النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات، وأن المعدل يختلف حسب العمر.


وقال فيرما: "ارتبطت العواقب طويلة المدى الناجمة عن قلة النوم بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى".
ويجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً أن يسعوا للحصول على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، بينما يحتاج كبار السن إلى ما يقرب من 9 ساعات.


وبالنسبة للمراهقين، يرتفع عدد ساعات النوم المطلوب إلى ما بين 8 و10 ساعات ليلاً.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-60

نترات المياه خطر محتمل على البروستاتا

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-6

بشرى سارة لمن يعانون اضطرابا "مزعجا" في السمع

20210719141406204

5 أطعمة تخفف من تكيس المبايض

2021_8_21_22_29_15_118

تنميل خلف الرأس .. هل يعد خطرًا؟

135-101955-teething-symptoms-infants_700x400

تسنين الأطفال.. أعراض تستدعي استشارة الطبيب

أعراض_نقص_فيتامين_د_على_الجلد

كيف يؤثر نقص الفيتامينات على الجلد؟

أخبار متعلقة
OIP

على غير العادة .. خبراء يكشفون اضرار ترتيب السرير صباحاً

1035537620_167_0_834_667_640x0_80_0_0_46eeabdabd7292784f673fa9154c14f2

3 دراسات مهمة حول تأثير قلة النوم على الوزن

ر

نتائج صادمة.. ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

2019_9_3_18_5_0_739

للوقاية من حب الشباب وتعزيز النوم .. استخدم هذا المكمل الغذائي!

2021_12_22_11_12_15_838

ما أسباب الجوع رغم تناول الطعام ؟

هل-يمكن-تعويض-ما-يفوتنا-من-النوم-1623682147571

حيلة نوم بسيطة تجعلك أكثر يقظة في النهار