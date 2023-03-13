هل يكفي النوم لمدة 6 ساعات؟

الوكيل الإخباري- تشير أدلة بحثية تبنتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إلى أن الحصول على نوم جيد ليلاً يمكن أن يضيف سنوات إلى العمر، بينما تفيد تقارير بأن نمط الحياة الحديث يجعل ربع البالغين لا يستوفون عدد ساعات النوم الصحية.



وبحسب موقع "هيلث داي"، يثير ذلك تساؤلاً لدى كثيرين عن الرقم السحري لساعات النوم، أو بمعنى أوضح الحد الأدنى الذي يحتاجه الجسم بالفعل من الراحة؟.

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ووجد بحث جديد، أجراه الدكتور نيتون فيرما في جامعة ساوث كاليفورنيا، أن النطاق الصحي للجسم لساعات النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات، وأن المعدل يختلف حسب العمر.



وقال فيرما: "ارتبطت العواقب طويلة المدى الناجمة عن قلة النوم بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى".

ويجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً أن يسعوا للحصول على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، بينما يحتاج كبار السن إلى ما يقرب من 9 ساعات.



وبالنسبة للمراهقين، يرتفع عدد ساعات النوم المطلوب إلى ما بين 8 و10 ساعات ليلاً.

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