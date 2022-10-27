هل يمكنك الكشف عن العسل المغشوش باستخدام مسحوق النشا؟

الوكيل الإخباري-من منا لا يرغب باستخدام العسل الأصلي الشهي، ورشه على قطعة من الخبز، أو إضافته لتحلية الشاي؟



وقد يكون من المُربك شراء العسل أحيانًا، وتجنّب المغشوش منه، ولذلك قد يلجأ البعض إلى ممارسات خاطئة للتأكد من جودته.



وأشارت هيئة الغذاء والدواء السعودية (FDA) عبر "تويتر" إلى انتشار إشاعة تُفيد بأنه يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر قدرته على امتصاص النشا.



ولا صحة لهذه الادعاءات، وفقًا لما ذكرته الهيئة، موضحة أن هناك إمكانية لتحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، ومنها:



-الكشف عن محتوى الهيديوكسي ميثيل فورفورال، والذي يُعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة

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-الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعد مؤشرًا على الغش في العسل



-اختبار تقدير فعاليّة إنزيم الدياستيز