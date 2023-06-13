هل يمكن الوقاية من سرطان القولون؟

الوكيل الإخباري- يعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في الفئات الأقل من 50 عامًا، لذا يتسأل الكثيرون عن كيفية الوقاية من هذا النوع من السرطان ومدى فاعلية ذلك.



نستعرض في التقرير التالي مدى فعالية سبل الوقاية من سرطان القولون، وفقًا لـ "Cleveland clinic"، و"Web md".

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تشير الأبحاث إلى أنه يمكن الوقاية من 75% من جميع الحالات المصابة بسرطان القولون، وذلك للقدرة على السيطرة على عوامل الخطر التي تزيد من فرص حدوثه، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض عوامل الخطورة لا يمكن التحكم فيها مثل الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، وفي حالة وجود عوامل وراثية.



حددت الدراسات بعض النصائح التي تزيد من فرص الوقاية من الإصابة بسرطان القولون، والتي يمكن تحديدها فيما يلي:



الخضوع للفحوصات الطبية

يعد إجراء اختبارات الفحص المنتظم لسرطان القولون أفضل طريقة للوقاية من المرض، هناك عدد من اختبارات الفحص الفعالة لسرطان القولون، بعضها يسهل القيام به، والبعض الآخر أكثر دقة، ولكن يجب القيام به في حال وجود عوامل وراثية قوية، يعتمد تحديد نوع الاختبار على التاريخ الطبي والحالة الصحية، ومن أبرز تلك الفحوصات ما يلي:

-فحوصات الدم.

-تنظير القولون.

-اختبارات البراز.

-اختبار البراز الكيميائي المناعي.

-اختبار الدم الخفي في البراز.

-التنظير السيني.



الحفاظ على وزن صحي

لا شيء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام أكثر من زيادة الوزن، تم ربط ما لا يقل عن 13 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة بزيادة الوزن والسمنة، بما في ذلك سرطان القولون، لذا فإن أفضل طريقة لرفع فرص الوقاية من سرطان القولون هو التخلص من الوزن الزائد.



قد يتسبب التدخين في 15 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة بما في ذلك سرطان القولون، بالإضافة إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الرئة، لذا فالإقلاع عن التدخين طريقة مناسبة للوقاية من خطر السرطان بشكل عام.



ممارسة الرياضة

الممارسة المنتظمة للرياضة تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة بما في ذلك سرطان القولون، وفقًا لما أشارت له البحوث الأخيرة.



الحد من تناول اللحوم

رصدت بعض الدراسات وجود علاقة بين زيادة استهلاك اللحوم و فرص الإصابة بسرطان القولون، كما تشكل اللحوم المصنعة خطر متزايد عن اللحوم الحمرلاء، لذلك يجب تقليل الحصول على اللحوم بشكل عام والاعتماد على مصادر أخرى للبروتين والتوقف التام عن تناول اللحوم المصنعة.



الحصول على الكالسيوم وفيتامين د

هناك أدلة جيدة على أن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان القولون.



تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم منتجات الألبان قليلة الدسم والحليب النباتي المدعم والمكسرات والفاصوليا والخضراوات، وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين د البيض والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، يمكن أن تساعد المكملات في الحصول على الحصة اللازمة منهما.



تناول المزيد من الحبوب الكاملة والألياف

يمكن أن يقلل تناول نظام غذائي غني بالحبوب والألياف من خطر الإصابة بسرطان القولون، ومعظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من أي منهما، وتتمثل الكمية المناسبة تناول ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة كل يوم.



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