5 خطوات تجنبك الاصابة بالتهاب المسالك البولية

الوكيل الإخباري- التهاب المسالك البولية عبارة عن مرض معدٍ، ينتج عن انتقال البكتيريا إلى مجرى البول، يمكن الوقاية منه باتباع مجموعة من الإرشادات يوميًا.

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في التقرير التالي، نستعرض في التالي طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية، وفقًا لموقعي "Livestrong" و"Cleveland Clinic".



كيفية الوقاية من التهاب المسالك البولية



1- شرب الماء

يزيد الجفاف من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، لذلك يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع البكتيريا من النمو.



2- مكملات البروبيوتيك

تلعب مكملات البروبيوتيك دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالتهاب المسالك البولية، نظرًا لقدرتها الفعالة على مكافحة البكتيريا المسببة للمرض.



وتتوافر مادة البروبيوتيك بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، مثل الزبادي والمخللات.



3- مكملات الثوم

توفر مكملات الثوم حماية كبيرة ضد الإصابة بالتهاب المسالك البولية، لأنها تساعد على محاربة البكتيريا المسببة للمرض، بفضل خصائصها المضادة للميكروبات.



4- التبول عند الحاجة

يوصي الأطباء بالتبول فور الشعور بالحاجة إلى ذلك، لأن تفريغ المثانة بشكل دوري يساعد على تقنية مجرى البول من البكتيريا المؤدية للإصابة بالتهاب المسالك البولية.



5- ارتداء الملابس الواسعة

تعتبر الملابس الواسعة القطنية أكثر أمانًا على صحة مجرى البول، لأن القطع الضيقة المصنوعة من البوليستر ترفع من درجة حرارة الجزء السفلي من الجسم، ومع زيادة التعرق، تنمو البكتيريا، ومن ثم تحدث الإصابة بالتهاب المسالك البولية.



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