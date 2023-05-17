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الأربعاء، 17-05-2023 10:13 ص

7 خطوات للوقاية من أمراض القلب

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الوكيل الإخباري- ليس من الصعب الوقاية من أمراض القلب، بل يمكن الحد من الإصابة بها، عن طريق اتباع عدد من الإرشادات والإقلاع عن بعض من العادات الخاطئة.

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نستعرض في التقرير التالي، طرق الوقاية من أمراض القلب، وفقًا لوزارة الصحة والسكان المصرية وموقع "Every Day Health".

كيفية الوقاية من أمراض القلب

 

1- الإفلاع عن التدخين
يعد التدخين من الممارسات الخاطئة التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.
لذلك، ينصح الأطباء بالإقلاع عن التدخين تمامًا، لتجنب الإصابة بأمراض القلب.


2- اتباع نظام غذائي صحي
تلعب التغذية السليمة دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وتقليل الملح المضاف للطعام وتجنب الدهون المشبعة والسكريات.


3- ممارسة الرياضة
تساعد الرياضة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن النشاط البدني يساهم في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم والتحكم في مستويات السكر بالجسم ومنع زيادة الوزن.


بالتالي، ينبغي الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميًا، لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة.


4- ضبط سكر الدم
من الضروري الحفاظ على توازن مستويات سكر الدم، لأن ارتفاعه عن المعدل الطبيعي يزيد من احتمالية الإصابة بداء السكري، وهو من عوامل خطر أمراض القلب.


5- الابتعاد عن الضغط العصبي
للضغط العصبي تأثيرات سلبية على صحة القلب، لأنه يحفز المخ على إنتاج مستويات عالية من هرمونات التوتر، مثل الكوريتزول والأدرينالين، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.


وللسيطرة على الضغط العصبي، يتعين على الشخص الاهتمام بأداء تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، والانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.


6- النوم الجيد
لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لأن السهر لساعات متأخرة ليلًا من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.


7- الحفاظ على وزن الجسم
ارتفاع مؤشر كتلة الجسم من العوامل المؤدية للإصابة بأمراض القلب، وعليه، لا بد من فقدان الوزن الزائد عن طريق اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والانتظام في ممارسة الرياضة.

 

الكونسلتو الطبي

 


 




 

 


 

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