الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الشرطة الفلسطينية تباشر بإجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة في قلقيلية

وفيات الثلاثاء 13-6-2023

أمطار يصاحبها الرعد والغبار خلال ساعات عصر اليوم

عدادات الكهرباء الذكية على طاولة النواب اليوم

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

الملكة تحضر الحفل الخيري لمؤسسة الحسين للسرطان

"الإعلام النيابية" تنعى رئيسها الخصاونة

حوارية حول تمكين المرأة في قطاع الطيران المدني

محاضرة في المزار الجنوبي حول "المشاريع الفنية الصغيرة"

الثلاثاء، 13-06-2023 06:50 ص

طبيب يحذر: هؤلاء معرضون للإصابة بسرطان القولون

ط


الوكيل الاخباري - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك فئة عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أكثر من غيرها.

اضافة اعلان


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفئة التي يقصدها هي الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم.


وأوصى أستاذ طب الحالات الحرجة هؤلاء الأشخاص بإجراء فحوصات دورية على الأمعاء الغليظة كل 6 أشهر، للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.


وأشار إلى وجود فحوصات عديدة يعتمد عليها الطبيب، لتحديد ما إذا كان المريض مصابًا بسرطان القولون والمستقيم أم لا، مؤكدًا أن المنظار هو الأكثر دقة على الإطلاق، لأنه يساعد على تشخيصه بنسبة 100%.


وكشف موافي أن ظهور دم في البراز من أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى الشعور بتقلصات شديدة في المعدة وانتفاخ البطن.


الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_5_16_14_4_12_781

أسباب تدفعك لإجراء فحص السمع لطفلك

d_6aee5d76d75774d5fbd983fd61e1525e

أحدها عند تناول العشاء.. أعراض غير شائعة تنبه إلى السرطان

412793

4 اضرار للوقوف أمام المروحة في الطقس الحار

242218

هل تعاني من إلتهاب الجيوب الأنفية؟ 5 نصائح لحمايتك عند تقلب الطقس

2020_9_15_16_45_57_829

‫ما أعراض بطء القلب؟

tbl_articles_article_19562_28993bc6d5-52e4-4cab-a1e5-a9e2f5f9a374

طبيب يحذر من شحوب الوجه: علامة على هذا المرض !

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_21008_4688525546d-b749-47f1-9f77-9c3a98a37ca2

ألم في هذا الجزء يشير الى حصى المرارة !

انتفاخ-البطن-780x470

دراسة تكشف عن تأثير السكر على القولون والأمعاء

1296-by-728-Turmeric-الكركم-والكركمين-01

ما اثر مادة الكركمين الموجودة في الكركم على الصحة ؟

0

مفارقة طبية قد يرتفع معها سرعة الإصابة بمرض خطير

shutterstock_2142054351-1170x600

دراسة تكشف سببًا جديدًا للإصابة بالسمنة والسكري

20230113141750701

3 علامات تظهر في البطن تشير الى مرض خطير في الكبد !