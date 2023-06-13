طبيب يحذر: هؤلاء معرضون للإصابة بسرطان القولون

الوكيل الاخباري - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك فئة عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أكثر من غيرها.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفئة التي يقصدها هي الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم.



وأوصى أستاذ طب الحالات الحرجة هؤلاء الأشخاص بإجراء فحوصات دورية على الأمعاء الغليظة كل 6 أشهر، للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.



وأشار إلى وجود فحوصات عديدة يعتمد عليها الطبيب، لتحديد ما إذا كان المريض مصابًا بسرطان القولون والمستقيم أم لا، مؤكدًا أن المنظار هو الأكثر دقة على الإطلاق، لأنه يساعد على تشخيصه بنسبة 100%.



وكشف موافي أن ظهور دم في البراز من أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى الشعور بتقلصات شديدة في المعدة وانتفاخ البطن.



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