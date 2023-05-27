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السبت، 27-05-2023 12:12 م

ما اثر مادة الكركمين الموجودة في الكركم على الصحة ؟

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الوكيل الإخباري- وجد فريق من جامعة ميونيخ أن مادة الكركمين، في الكركم تنشط الجين الكابت لورم سرطان القولون والمستقيم، وهي آلية لم يسن التحقق منها سابقاً، رغم الأدلة على فوائد الكركم.

ونُشرت نتائج البحث على موقع مجلة "نيتشر"، وأوضحت أن الكركمين يحفّز الجين مير -34، فيمنع نمو ورم خبيث لخلايا سرطان القولون والمستقيم.

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وأظهرت التجارب التي أجراها الدكتور هيكو هيرميكينغ أستاذ علم الأمراض الجزيئي على الحيوانات، أن الكركمين يجعل الخلايا السرطانية أكثر تأثراً بالعلاج الكيميائي، وأنه يحد من قدرة الخلايا السرطانية على الهجرة وغزو أنسجة محيطة بها، أضعف.

 

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