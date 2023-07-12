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الأربعاء، 12-07-2023 04:55 م

وكالة الأدوية الأوروبية تدرس دور أدوية التنحيف في الانتحار

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء أنها تدرس الآثار الضارة التي يُحتمل تسجيلها لثلاثة عقاقير مضادة لمرض السكري توصف بصورة متزايدة ضد الوزن، بعد تقارير تفيد بأنها قد تدفع المرضى للتفكير في الانتحار أو إيذاء أنفسهم.

ويُوصف الببتيد الشبيه بالغلوكاكون أساساً لعلاج مرض السكري، لكن يزداد وصفه على شكل عقاقير مختلفة للمساعدة في التخلص من الوزن.

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وتتولى وكالة الأدوية الأوروبية في أمستردام "مراجعة البيانات المرتبطة بخطر هذه الأدوية بالدفع للتفكير بالانتحار أو إيذاء أنفسهم، ومن بين العقاقير أوزمبيك، سيماغلوتايد، وسكسندا، ليراغلوتايد، وويغوفي، سيماغلوتايد".
وأشارت الوكالة إلى أنّ "وكالة الأدوية الأيسلندية أطلقت المراجعة بعد تقارير عن مراودة بعض الذين تناولوا الأدوية التي تحتوي مكوناتها الفعّالة الليراغلوتايد والسيماغلوتايد أفكار للانتحار وأخرى لإيذاء النفس"، مشيرةً إلى مواد نشطة مماثلة للببتيد شبيه بالغلوكاكون.
وأوضحت الوكالة أن "السلطات تتولى حتى الآن تحليل 150 حالة محتملة"، مضيفةً "لم نستطع بعد تحديد إذا كانت الحالات المُبلغ عنها مرتبطة بالأدوية نفسها ،أو بمشاكل يعانيها المريض أصلاً".

وعقارا ساكسندا وويغوفي مرخصان في الاتحاد الأوروبي للمساعدة ضد البدانة، بينما يستخدم أوزمبيك أساساً لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، لكنه يوصف أيضاً لإنقاص الوزن.

 

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