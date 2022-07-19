الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في بيت حانون

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

تعرض سيدة لإصابات بالغة إثر حريق داخل مزرعة

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

الثلاثاء، 19-07-2022 03:32 م

يساعد أيضاً على تخفيف الوزن.. تعرفوا إلى فوائد الباذنجان

shutterstock_1404696323-1


الوكيل الإخباري - الباذنجان هو من أكثر الخضار المفيدة، لما له من آثار إيجابية في الحد من الالتهاب، وخفض معدلات السكر في الدم، وتخفيض الوزن.

اضافة اعلان

 

وتعتبر الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، والمعروفة باسم الأنثوسيانين، مضادات أكسدة قوية، ما يسهم بتقليل نسب الالتهاب في الجسم.

فإن الباذنجان لديه ميزة هامة تتمثل في المساعدة على ضبط مستوى السكر في الدم، حيث أن محتواه من الألياف يسهم في الحفاظ على مستوى الغلوكوز تحت السيطرة.

الألياف ذاتها، تعتبر عنصرا مهما أيضا في رحلة إنقاص الوزن الناجحة، حيث يمكن أن يساعد تناولها في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

 

كذلك فإن للباذنجان قدرة مدهشة في تعزيز صحة العظام، حيث يحتوي على نسب مرتفعة من المنغنيز الذي يلعب دورا هاما في هذا المجال.

 

ويتفاعل المنغنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين "د" لتكوين عظام قوية وصحية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادات السكري، وتعزيز فقدان الوزن.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020390527269ND

تقنية جديدة لتشخيص مرض باركنسون

X3I7JlsTqtTXBpupASTQ

كيف تعالج فقر الدم عند الأطفال

0f701402-3f27-4ade-968e-28d3e54c74ad

عند حدوث تشنجات العضلات بسبب الحرارة عليك التصرف بهذه الطريقة

62ce8b884c59b76f82213347

عادات تحفز تطور الخرف

133-194655-congestive-heart-symptoms-wrong-diagnosis_700x400

أعراض فشل القلب

2019_6_20_17_1_15_785

أطعمة ممنوع تناولها لتقليل دهون البطن بعد الولادة

أخبار متعلقة
2

6 أنواع من الشاي لفقدان الوزن وحرق الدهون

11

لفقدان الوزن.. أضيفي هذه البروتينات إلى وجبة الإفطار

2019_1_21_18_10_48_349

هل يجب أن تشربي 8 أكواب من الماء يومياً؟

PrispEntete

ملحقات لياقة بدنية لا غنى عنها.. لنتائج أفضل

detox

لفقدان الوزن.. جربي هذا المشروب على معدة فارغة

2022-637917972344047961-404

دراسة: فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري