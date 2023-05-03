يهدد بفقدان البصر.. ما أسباب التهاب العنبية؟

الوكيل الإخباري- التهاب العنبية هو شكل من أشكال التهاب العين، ويؤثر على الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين، وقد يتسبب إهمال العلاج في فقدان البصر.



نستعرض في التقرير التالي أسباب التهاب العنبية، وأبرز خيارات العلاج المتاحة، وفقًا لـ "WebMD".



النوع الأكثر شيوعًا هو التهاب العنبية الأمامي الذي يسبب التهابًا في الجزء الأمامي من العين، قد تظهر الأعراض فجأة ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها دون علاج، ولكن في بعض الحالات تتسبب في مضاعفات تصل إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.

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أسباب التهاب العنبية

لا يوجد سبب محدد للإصابة بالتهاب العنبية، ولكن أشارت بعض الدراسات إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالتهاب العنبية، وهناك عدد من العوامل الأخرى التي قد تسبب زيادة فرص التعرض لالتهاب العنبية، وتتمثل فيما يلي:



-إصابة العين.

-جراحة العيون.

- الالتهابات مثل فيروس الهربس، فيروس جدري الماء، السل، الزهري.

-الأمراض الالتهابية مثل الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي، داء الأمعاء الالتهابي.



أعراض التهاب العنبية

قد تظهر أعراض التهاب العنبية تدريجيًا أو فجأة، وقد تسبب:

- رؤية مشوشة.

- رؤية الأشكال العائمة المظلمة في مجال الرؤية وتسمى بـ"عوامات العين".

- ألم أو ضغط في العين.

- الحساسية للضوء.

- احمرار العين

- فقدان البصر.



كيف يتم تشخيص التهاب العنبية؟

يستطيع الطبيب تشخيص الإصابة بالتهاب العنبة من خلال بعض الفحوصات، والتي تتمثل فيما يلي:

-اختبار حدة البصر، عن طريق قراءة الرسوم البيانية للعين للتحقق من فقدان البصر.

-اختبار ضغط العين لقياس الضغط داخل العين.

-فحص المصباح الشقي لفحص العين من الداخل بمجهر خاص يسمى المصباح الشقي.

-فحص العين الموسع لتوسيع حدقة العين حتى يتمكن الطبيب من النظر داخل العين.

-اختبارات الدم لاستبعاد العدوى أو أمراض المناعة الذاتية الكامنة.



علاج التهاب العنبية

يمكن أن يؤدي التهاب العنبية غير المعالج إلى العمى تساعد العلاجات في استعادة الرؤية المفقود كما يمكنه أيضًا منع المزيد من تلف الأنسجة وتخفيف الالتهاب والألم، ومن أبرز تلك الطرق:

-المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات أو مضادات الفطريات، حيث تعالج هذه الأدوية التهاب العنبية الناجم عن العدوى.

- قطرات العين: يمكن أن يؤدي قطرات العين إلى تقليل الألم والتورم

- مضادات الالتهاب الستيرويدية: تخفف من التهاب العين، تأتي هذه الأدوية في أشكال عديدة: قطرات، ومراهم و أقراص عن طريق الفم، حقن داخل أو حول العين.

- مثبطات المناعة: تعمل هذه الأدوية على تهدئة استجابة الجهاز المناعي لأمراض المناعة الذاتية أو الالتهابات التي تصيب الجسم بأكمله.



الكونسلتو الطبي

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