تظهر في العين .. 5 أعراض لارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- يجب فحص العين بين حينٍ وآخر، لأن هناك علامات تحذيرية قد تظهر عليها، تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي من الممكن أن يؤدي إلى فقدان النظر نهائيًا.



في السطور التالية، نستعرض أعراض ارتفاع ضغط الدم في العين، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"AllAboutVision".

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أعراض ارتفاع ضغط الدم في العين



1- الرؤية الضبابية

تعتبر الرؤية الضبابية من الأعراض المنذرة بارتفاع ضغط الدم، تنتج عن نقص أو انقطاع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الشبكية، بسبب ضيق أو تلف الأوعية الدموية المغذية لها.



2- ضعف النظر

يؤثر ارتفاع ضغط الدم سلبًا على العصب البصري -المسئول عن نقل الإرشارات الضوئية من شبكية العين إلى الدماغ- حيث يصيبه بالاعتلال، مما يؤدي إلى ضعف النظر.



وهناك سبب آخر لضعف النظر عند مرضى الضغط المرتفع، وهو انسداد الوريد الشبكي، وهو مرض يحدث أيضًا للمصابين بداء السكري والكوليسترول.



3- ألم العين

قد يشير ألم العين إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالأعراض التالية:

- الصداع.

- احمرار العين.

- كثرة إفراز الدموع.

وتحدث هذه الأعراض، عندما يتسبب ارتفاع ضغط الدم في زيادة السوائل التي تفرزها العين، فضلًا عن صعوبة تصريفها، وإذا لم يسرع المريض في الحصول على العلاج المناسب، قد يصاب بمرض الجلوكوما "المياه الزرقاء".



4- صعوبة التمييز بين الألوان

عدم القدرة على التفرقة بين الألوان من أعراض ارتفاع ضغط الدم في العين، ينجم عن حدوث خلل في الأقماع، وهي خلايا موجود في مركز الإبصار.



5- العمى الليلي

عبارة عن مشكلة يواجه فيها المريض صعوبة كبيرة في القيام بالأنشطة الليلة، مثل القيادة مساءً، وعادةً ما يكون سببها هو إعتام عدسة العين الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.



الكونسلتو الطبي

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