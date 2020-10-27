الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 03:47 م

10 علامات وأعراض.. جرس إنذار لحالة مرضية خطيرة

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الوكيل الاخباري - إذا كنت ممن يعانون من أحد 10 أعراض مرضية، فعليك زيارة الطبيب فورا كونك بحاجة إلى مساعدة عاجلة كي لا تتفاقم الحالة وتتحول إلى خطيرة مع مرور الوقت، فعند ظهور أي من أعراض الإرهاق غير العادي أو الشحوب أو الضيق في التنفس، فهذا مؤشر على نقص الحديد، مما يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين في جسمك، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء، التي يمكّنها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

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وإذا لم يكن لدى جسمك ما يكفي من الهيموغلوبين، فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على ما يكفي من الأكسجين لتتمكن من العمل بفعالية، وهذا يؤدي إلى حالة فقر الدم.


ومن الأسباب الشائعة لنقص الحديد تناول كمية غير كافية من الحديد بسبب نظام غذائي لا يوفر الاحتياجات الغذائية اليومية أو يكون مقيدًا بشدة، ومرض التهاب الأمعاء، وزيادة متطلبات الحديد أثناء الحمل، وفقدان الدم من خلال فترات غزيرة أو نزيف داخلي.


ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى أعراض يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك، إليك 10 علامات منها:

 

- إرهاق غير عادي.
- الشحوب.

- ضيق في التنفس.
- الصداع والدوخة.
- خفقان القلب.
- الجلد والشعر الجاف والتالف.

- انتفاخ ووجع اللسان والفم.
- تململ الساقين.
- أظافر هشة.
- الرغبة الشديدة في تناول الطعام الغريب.

- الشعور بالاكتئاب.

- برودة اليدين والقدمين.

 

سكاي نيوز

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