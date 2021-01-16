12 سببا يدفعك للابتعاد عن المشروبات الغازية

الوكيل الإخباري _ تعد المشروبات الغازية من اكثر المشروبات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وقد تصل الى مرحلة الادمان على تلك المشروبات الا ان الافراط في تناولها يتسبب في اضرار خطيرة على الصحة ، تعرف على ابرز الاضرار التي يتسبب بها تناول المشروبات الغازية :

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1-زيادة الوزن والسمنة.



2-زيادة خطورة الإصابة في السكري.



3- زيادة خطورة الإصابة بهشاشة العظام.



4-يزيد من فرصة تكلس العظام في فترة النمو لدى الأطفال.

5- زيادة حدوث مشاكل الكلى.



6-ارتفاع في ضغط الدم.



7-حرقة المعدة.



8- زيادة فرصة تعرّض الكبد إلى التلف.



9- ضعف عمليات الهضم.



10-الإصابة بالجفاف.



11-التبول المفرط.



12- عدم انتظام ضربات القلب.



المصدر : الامارات نيوز







