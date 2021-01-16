السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 01:40 م

12 سببا يدفعك للابتعاد عن المشروبات الغازية

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الوكيل الإخباري _ تعد المشروبات الغازية من اكثر المشروبات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وقد تصل الى مرحلة الادمان على تلك المشروبات الا ان الافراط في تناولها يتسبب في اضرار خطيرة على الصحة ، تعرف على ابرز الاضرار التي يتسبب بها تناول المشروبات الغازية :

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1-زيادة الوزن والسمنة.


2-زيادة خطورة الإصابة في السكري.


3- زيادة خطورة الإصابة بهشاشة العظام.


4-يزيد من فرصة تكلس العظام في فترة النمو لدى الأطفال.

 

5- زيادة حدوث مشاكل الكلى.

6-ارتفاع في ضغط الدم.


7-حرقة المعدة.


8- زيادة فرصة تعرّض الكبد إلى التلف.


9- ضعف عمليات الهضم.


10-الإصابة بالجفاف.


11-التبول المفرط.


12- عدم انتظام ضربات القلب.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 


 




 

 


 

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