12 سببا يدفعك للابتعاد عن المشروبات الغازية

الوكيل الإخباري _ تعد المشروبات الغازية من اكثر المشروبات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وقد تصل الى مرحلة الادمان على تلك المشروبات الا ان الافراط في تناولها يتسبب في اضرار خطيرة على الصحة ، تعرف على ابرز الاضرار التي يتسبب بها تناول المشروبات الغازية :
1-زيادة الوزن والسمنة.
2-زيادة خطورة الإصابة في السكري.
3- زيادة خطورة الإصابة بهشاشة العظام.
4-يزيد من فرصة تكلس العظام في فترة النمو لدى الأطفال.
5- زيادة حدوث مشاكل الكلى.
6-ارتفاع في ضغط الدم.
7-حرقة المعدة.
8- زيادة فرصة تعرّض الكبد إلى التلف.
9- ضعف عمليات الهضم.
10-الإصابة بالجفاف.
11-التبول المفرط.
12- عدم انتظام ضربات القلب.
المصدر : الامارات نيوز